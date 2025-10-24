Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το εν λόγω μαγαζί φαίνεται ότι δεν έδινε αλκοόλ σε ανήλικο για πρώτη φορά.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί και άλλες κλήσεις για διακομιδές παιδιών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ από το συγκεκριμένο μαγαζί. Μάλιστα, το προηγούμενο βράδυ το ΕΚΑΒ είχε μεταφέρει ακόμη τρία άτομα μετά από κατανάλωση αλκοόλ από την ίδια διεύθυνση.

Όπως δε, αναφέρουν οι μαρτυρίες η 16χρονη είχε και αυτή πιει αλκοολούχα ποτά, γεγονός που μπορεί να της προκάλεσε την πνευμονική εμβολή που έδειξε ως αιτία θανάτου της η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο, περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που θα είναι έτοιμα τις επόμενες μέρες.

Με βαρύ παρελθόν το κλαμπ το Γκάζι

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το συγκεκριμένο μαγαζί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για ξυλοδαρμό αστυνομικού.

Συγκεκριμένα, στις 12 Μαρτίου του 2023 ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα είχε πάει στο εν λόγω κλαμπ με την παρέα του και δέχτηκε επίθεση από σωματοφύλακες, υπαλλήλους του καταστήματος. Ο λόγος ήταν μία ένταση που δημιουργήθηκε, όταν ο αστυνομικός με την παρέα του ήθελαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι και κλήθηκαν οι μπράβοι του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια και ο αστυνομικός και η παρέα του.

Κρίσιμο θεωρείται το γεγονός πως το συγκεκριμένο κλαμπ δε διαθέτει κάμερες, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν, πως αυτό συμβαίνει για να μην ελέγχονται τέτοιου είδους περιστατικά.

«Λουκέτο» ζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σήμερα το μεσημέρι κοινοποιήθηκε από την αστυνομία προς τον δήμο Αθηναίων η απόφαση για τη σφράγιση του κλαμπ, που διασκέδαζε η 16χρονη πριν καταρρεύσει.

Οι Αρχές από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει διαπίστωσαν, πως το κλαμπ εν λόγω μαγαζί διέθετε σε ανήλικους αλκοόλ. Επιπλέον, έχουν ζητήσει να ενημερωθούν επίσημα από το ΕΚΑΒ για τον αριθμό των περιστατικών που κατέληξαν στο νοσοκομείο από τη συγκεκριμένη περιοχή εκείνο το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο βράδυ, στην ίδια περιοχή, 20χρονη καταγγέλλει ότι με μόνο ένα ποτό έχασε τις αισθήσεις της. «Εγώ πραγματικά, ήπια μόνο ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη. Βότκα με ένα ενεργειακό ποτό, διασκεδάζαμε αλλά κάποια στιγμή, πρώτα βγήκε η άλλη κοπέλα την οποία μετά στάλθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και δεν ήταν καλά και μετά και το παιδί το άλλο από την παρέα μου».

Τα τελευταία λόγια της 16χρονης

«Δεν γνωρίζω αν ήταν από αλκοόλ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από μία γειτόνισσα εκεί που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της. Κι από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο», δήλωσε ο πατέρας της 16χρονης στο MEGA. Η τραγική νύχτα για την δεκαεξάχρονη και την παρέα της ξεκίνησε από σπίτι φίλης της στην Καλλιθέα. H παρέα έπειτα μπήκε σε μία κάβα από όπου αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα και πήγαν σε ένα πάρκο και την κατανάλωσαν.

«Μετά από καμία ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά είπε ότι δεν αισθάνθηκε καλά και βγήκαμε έξω και έπεσε κάτω μπροστά στην είσοδο μίας πολυκατοικίας», δήλωσαν οι φίλοι της. «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘’Σ’ αγαπώ’’ προς εμάς», αποκάλυψαν.

«Η κοπέλα φάνηκε θλιμμένη όταν έκατσε μπροστά στην είσοδο. Εκεί όταν έπεσε κι έχασε τις αισθήσεις της χτύπησε το κεφάλι της πίσω στο τζάμι της εισόδου. Ακούστηκαν φωνές», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

«Μπαλάκι» ευθυνών

Την ίδια ώρα, το «μπαλάκι» ευθυνών μεταξύ αστυνομικών και υγειονομικών συνεχίζεται.

«Μιλώντας με τον αξιωματικό υπηρεσίας μας λέει ότι δεν δέχθηκε κανένα τηλεφώνημα. Και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε ο ίδιος με το νοσοκομείο, για άλλους ασθενείς που υπήρχαν κάποια θέματα το ίδιο βράδυ», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Προφανώς πήρε το τοπικό τμήμα γιατί έτσι γίνεται. Μερικές φορές κάποια νοσοκομεία μπορεί να πάρουν και το 100. Ενημέρωσαν το τοπικό τμήμα, πήραν τηλέφωνο», απάντησε η Ματίνα Παγώνη στην ίδια εκπομπή.

«Δε θα μπορούσε να τον παραπέμψει αλλού τον γιατρό αν καλούσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος επειδή ακριβώς το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει μόνο αξιωματικός υπηρεσίας», πρόσθεσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.