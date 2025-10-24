Το «χαλασμένο τηλέφωνο» ανάμεσα στην Αστυνομία και τις υπηρεσίες υγείας – ΕΚΑΒ, νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» – καλά κρατεί με τις δύο πλευρές να αντιδικούν για το αν και πότε ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα και να ερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τις αισθήσεις του και τελικά κατέληξε, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μια 16χρονη.

Το τραγικό περιστατικό στο Γκάζι αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το επικίνδυνο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, αλλά και τα κενά στον έλεγχο των χώρων διασκέδασης, την ώρα που νέα στοιχεία για την ευκολία πρόσβασης των εφήβων στο αλκοόλ, «φωνάζουν» για την κρισιμότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD, το 75% των μαθητών θεωρεί εύκολη την πρόσβαση σε αλκοόλ, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αγγίζει το 92%, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Αντιπαράθεση υπουργείου Υγείας – ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές επιμένουν ότι δε δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον «Ευαγγελισμό», στο οποίο διακομίσθηκε αναίσθητη η ανήλικη κοπέλα, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός.

Το υπουργείο Υγείας από την πλευρά του κάνει λόγο για ενημέρωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. «Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε κανονικά, δεν ισχύει ότι υπήρξε καθυστέρηση», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αντίθετα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

«Δεν υπάρχει ακόμη καμία ένδειξη ότι ο θάνατος συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών. Περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αν διαπιστωθεί νοθευμένο ποτό, αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη», τόνισε.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της έφηβης στο πεζοδρόμιο έξω από νυχτερινό κέντρο, τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αρχική αιτία θανάτου πνευμονική εμβολή, ενώ οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θα δείξουν εάν υπήρξε κατανάλωση ουσιών ή κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

Καθοριστικές οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

Μιλώντας στο Action24, το πρωί της Παρασκευής, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο που ακολουθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ενώ Αρχές και οικογένεια της άτυχης κοπέλας αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών αναλύσεων, ώστε να καλυφθούν τα κενά.

«Με την πρώτη μακροσκοπική εξέταση της νεκροψίας-νεκροτομής που γίνεται, ουσιαστικά δεν προκύπτει να έχουμε σαφείς απαντήσεις. Το γενικό εύρημα που υπάρχει στον πνεύμονα δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, ίσα ίσα το ακριβώς αντίθετο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε αυτή την υπόθεση.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι καθοριστικές. Δεν πρέπει απλά να ψάξουμε ποιες ουσίες υπήρχαν στο αίμα του άτυχου κοριτσιού, αλλά και σε τι ποσότητες. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο, το αν έχουμε μια υπερβολική κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης με προσμίξεις, που συνήθως έχουν τα νοθευμένα ποτά.

Επίσης, πώς αντέδρασε ο οργανισμός, θα το δούμε από τις ιστολογικές εξετάσεις. Τα κύτταρα θα δώσουν τις απαντήσεις, καθώς μπορούμε να δούμε εάν υπήρξε αναφυλακτική αντίδραση σε ουσία, αν υπάρχει παθολογικό υπόβαθρο που να πυροδοτήθηκε από ουσία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», επεσήμανε ο κ. Λέων.

Όσον αφορά στο ερώτημα, κατά πόσο η ποσότητα του αλκοόλ, ειδικά όταν λαμβάνεται από ανήλικους, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ο ιατροδικαστής ξεκαθάρισε, «όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ακόμη και με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης, αλλά και κανονικού ποτού, πράγματι αν η κατανάλωση είναι υπερβολική, είναι δυνατό, ειδικά ένα παιδί αυτής της ηλικίας, είναι εξαιρετικά πιθανό να καταλήξει σε κώμα και στο τέλος να χάσει τη ζωή του».

«Είχε πει ότι θα κοιμηθεί σε φίλη της»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, πριν από το κλαμπ στο Γκάζι, η 16χρονη και η παρέα της είχαν πάει σε ένα πάρτι, σε σπίτι στην Καλλιθέα, όπου μαζεύτηκαν να κόψουν τούρτα για τα γενέθλια μιας φίλης τους. Στη συνέχεια, όπως αποδεικνύεται και από βίντεο ντοκουμέντο του Mega, πήγαν σε μίνι μάρκετ και μετά στο νυχτερινό κέντρο, όπου ξεψύχησε η 16χρονη.

Στο μίνι μάρκετ μπήκαν οι ενήλικες φίλες της, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 16χρονη αγόρασε τσιγάρα, παρά την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους.

«Καθίσαμε στο δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα. Μετά από καμία ώρα, πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε και εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθάνεται καλά και βγήκαμε έξω. Όσο βρισκόμασταν εκεί, κατέρρευσε», ισχυρίζονται οι φίλες της 16χρονης.

Ο πατέρας της ανέφερε ότι το κορίτσι του δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας πέραν ενός ελαφριού φυσήματος στην καρδιά. «Ήταν λίγο υπέρβαρη και έπρεπε να προσέχει. Στο νοσοκομείο της έδωσαν αντίδοτο για αλκοόλ και ναρκωτικά, έκαναν ό,τι έπρεπε. Δεν έχω κάτι επίσημο. Το μόνο επίσημο πλέον που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία της κόρης μου», τόνισε.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της άτυχης 16χρονης, η κοπέλα είχε πει στους γονείς της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της.

Για τον θάνατο του παιδιού, οι γονείς ενημερώθηκαν από την παρέα της κόρης τους τηλεφωνικά.

Τα τελευταία λόγια της Άννας

Συγκινητικά είναι τα όσα αποκαλύπτει η φίλη της 16χρονης για τις τελευταίες της στιγμές. «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ”Σ’ αγαπώ” προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».

Τι λέει ο 24χρονος της παρέας

Μεταξύ των καταθέσεων που έλαβαν αστυνομικοί από το ΑΤ Ομονοίας, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 24χρονος φίλος της 16χρονης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι είχε κανονίσει να βγει το βράδυ του Σαββάτου με άλλη παρέα. Περί τη 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, όμως, έφυγε και πήγε στο Γκάζι και συγκεκριμένα στο κλαμπ της οδού Δεκελέων, για να συναντήσει μία 18χρονη φίλη του, η οποία ήταν στην παρέα της 16χρονης. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να μπει μέσα, καθώς είχε πάρα πολύ κόσμο και κάλεσε στο τηλέφωνο τη φίλη του να βγει από το κλαμπ για να μιλήσουν.

Η λεκτική αντιπαράθεση και η απότομη κίνηση

Αυτό και έγινε, με την 18χρονη να έχει στην παρέα της ακόμη μία κοπέλα -19 ετών- αλλά και την 16χρονη που αργότερα έχασε τη ζωή της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 24χρονος είπε στους αστυνομικούς πως τα τρία κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοόλ, αλλά δε διαπίστωσε να είχαν κάποιο πρόβλημα στο βάδισμα ή στην ομιλία. Έτσι, όλοι μαζί, πήγαν λίγα μέτρα πιο πέρα και κάθισαν στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, όπου η 19χρονη με την 16χρονη φαίνεται να είχαν μία λεκτική αντιπαράθεση. Το ανήλικο κορίτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έκανε μία απότομη κίνηση προς τα πίσω με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας.

Αν και δεν υπήρξε αιμορραγία, η 16χρονη αμέσως μετά φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα της. Ο 24χρονος φαίνεται πως ήταν το άτομο που κάλεσε το «166» στη 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον σταθμό του ΕΚΑΒ να φτάνει μέσα σε 7 λεπτά στο σημείο.

Κατάληψη στο σχολείο της 16χρονης

Υπό κατάληψη τελεί το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η Άννα. Μάλιστα, οι συμμαθητές της, σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για «έλλειψη σεβασμού» από τη διευθύντρια.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του 15μελούς να προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου πηγάζει από τη βαθιά ανάγκη να εκφράσει τόσο τον σεβασμό και την αγάπη προς τη συμμαθήτριά τους, που χάθηκε τόσο απροσδόκητα, όσο και τη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια χειρίστηκε αυτή τη δύσκολη απώλεια.

Η ανακοίνωση του 15μελούς

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που ”έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί.

Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό, ύστερα από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας — όπως και θα έπρεπε.

Ωστόσο, χθες, 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας. Επιπλέον, η αναφορά ότι ”εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή την θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας.

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».