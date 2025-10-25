Έκδηλη είναι η ανησυχία σε όλο τον κόσμο για την θανατηφόρα επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία μόνο στη χώρα μας αποτελούν την αιτία για τον 1 στους 3 θανάτους.

Όπως τονίζει μάλιστα ο κ. Λάμπρος Μιχάλης, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), Καθηγητής Καρδιολογίας, ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τα καρδιαγγειακά είναι «ένας σιωπηρός δολοφόνος, που ευθύνεται επίσης και για το 33% των πρόωρων θανάτων ατόμων ηλικίας κάτω από 70 ετών».

Επισημαίνει μάλιστα ότι η ρύπανση η οποία προκαλεί πάνω από το 50% των πρόωρων θανάτων, συνδέεται με επιπλοκές από καρδιαγγειακές νόσους.

Πέρα από τις δραματικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, ένα σημαντικό θέμα σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη, αφορά στο «εθνικό κόστος της αμέλειας» καθώς «οι καρδιακές παθήσεις επιβαρύνουν την Ελληνική Κοινωνία με 4, 5 δις. ευρώ.

«Είναι τρομακτικό το ποσό των χρημάτων. Επομένως, δεν πρέπει να το αγνοούμε. Πρέπει όσο δυνατό να προσπαθούμε να εξαλείψουμε ως παράγοντες κινδύνου. Γίνονται πρόοδοι στη θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιοπαθιών, αλλά λόγω αυξήσεως των παραγόντων κινδύνου, ο αριθμός των καρδιοπαθών παραμένει ο ίδιος», μας αναφέρει ο κ. Μιχάλης.

Να σημειώσουμε ότι το κόστος αυτό δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των περιστατικών, αλλά και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την εργασία, την ανάγκη για ειδική μεταχείριση από τις οικογένειες κλπ.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς τη σημασία της ανάπτυξης εθνικού στρατηγικού πρόληψης και διαχείρισης των καρδιαγγειακών νόσων, όπου τα Καρδιαγγειακά ως διακριτή κατηγορία μη μεταδιδόμενων νόσων.

Πρόληψη

Ιδιαίτερη σημασία στην οποιαδήποτε στρατηγική έχει η πρόληψη. Μάλιστα η ΕΚΕ τονίζει τη μεγάλη σημασία των προληπτικών ελέγχων για καρδιαγγειακά νοσήματα που γίνονται στην Ελλάδα και που φαίνεται να έχουν σώσει ζωές.

Όπως μάλιστα ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του 46ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, μέχρι σήμερα 2,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά και ακολούθως έγιναν πάνω 40.000 αξιολογήσεις για προχωρημένη στεφανιαία νόσο και πάνω από 9.600 αξιολογήσεις για ισχαιμικά επεισόδια.

Συνολικά ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός, με κάθε 1 εκατομμύριο καρδιαγγειακούς ελέγχους προλαμβάνονται 20.000 θάνατοι από εγκεφαλικά και εμφράγματα.

Το σχέδιο της Ευρώπης

Σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη τον προηγούμενο Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και ανακοίνωσε το EU Cardiovascular Health Plan 2024. Το σχέδιο αυτό αναδεικνύει τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως μια ξεχωριστή και διακριτή κατηγορία μη μεταδιδόμενων νόσων. Μέχρι πέρυσι, μόνο ο καρκίνος αναγνωριζόταν ως τέτοια κατηγορία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια στις χώρες-μέλη της. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και την πολιτική ηγεσία να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης των καρδιοαγγειακών νοσημάτων. Το σχέδιο αυτό κινείται σε 6 άξονες:

α) Καρδιαγγειακά νοσήματα στο επίκεντρο – η σημασία του ευρωπαϊκού σχεδίου

Tο ευρωπαϊκό σχέδιο δίνει νέα βαρύτητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συστηματική πρόληψη και καλύτερη διαχείριση.

β) Γιατί η μάχη με τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν έχει κερδηθεί

Η αντίληψη ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν πλέον «μια κερδισμένη μάχη» είναι λανθασμένη.

1. Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν πως τα καρδιαγγειακά παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου και νοσηρότητας στην ευρώπη.

2. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν είναι ένα μόνο νόσημα. Αποτελούν μια ομάδα διαφορετικών παθήσεων, που σε κάθε εποχή και περιοχή μπορεί να επικρατεί κάποια συγκεκριμένη μορφή. Η ιστορική πορεία από τον ρευματικό πυρετό, στη στεφανιαία νόσο και πλέον στα εκφυλιστικά νοσήματα το αποδεικνύει.

γ) Νέες γνώσεις και σύγχρονες θεραπείες

Σήμερα αναγνωρίζονται οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί πολλών νοσημάτων και υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες γι’ αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατοι, ιδίως σε νέους ασθενείς, για τους οποίους αναπτύσσονται δίκτυα ακριβείας – ένα από τα οποία στηρίζεται ενεργά από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Η έμφαση δίνεται πλέον στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

δ) Το δυσεπίλυτο πρόβλημα της θεραπείας του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου

Παρά την πρόοδο της καρδιαγγειακής ιατρικής, η θεραπεία του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου παραμένει μια μεγάλη πρόκληση, που απαιτεί συντονισμένες επιστημονικές και πολιτικές δράσεις

ε) Νέες θεραπείες και καινοτομία

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν νέα φάρμακα, ιατρικές συσκευές και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

στ) Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καρδιολογία

Η Tεχνητή Nοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην καρδιολογία, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για την έγκαιρη διάγνωση, την πρόβλεψη κινδύνων και την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών.