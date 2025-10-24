Για επικίνδυνες υπερχρεώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης του προϋπολογισμού για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, κάνουν λόγω και πάλι οι εκπρόσωποι των εταιρειών του κλάδου, μετά και τις ανακοινώσεις για αναγκαστική επιστροφή του 75% των πωλήσεών τους κατά το 2024 στα νοσοκομεία. Οι επιστροφές αυτές (γνωστές ως clawback) δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για την κυκλοφορία των καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα, ένα περιβάλλον που διέπεται και από άλλες στρεβλώσεις όπως σημειώνουν οι εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες o Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας «βομβαρδίζει» με επιστολές το Υπουργείο Υγείας θίγοντας ζητήματα ρευστότητας τα οποία προκύπτουν. Πρόσφατα τόνισε τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), η οποία έχει αναλάβει να προμηθεύει κεντρικά όλα τα νοσοκομεία της χώρας με φάρμακα. Τονίζει ότι ουσιαστικά δεν έχει καταφέρει η ΕΚΑΠΥ να συγκεντρώσει τα ποσά που χρειάζεται από όλα τα νοσοκομεία της χώρας με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει οι πληρωμές της ΕΚΑΠΥ προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, με τις οφειλές να ξεπερνούν τους δέκα μήνες.

Επίσης οι φαρμακευτικές σημειώνουν ότι οι αποφάσεις των τελευταίων μηνών για το φάρμακο, φαίνεται να στοχεύουν στη μεταφορά επιβαρύνσεων μέσω υποχρεωτικών επιστροφών προς τα καινοτόμα φάρμακα, τα φάρμακα τα οποία βρίσκονται ακόμα υπό προστασία ευρεσιτεχνίας, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα, εντός και εκτός των συνόρων, υπέρ της στήριξης της φαρμακευτικής καινοτομίας.

Το ύψος των επιβαρύνσεων για τα νοσοκομειακά προϊόντα παραμένει «εξωπραγματικό» τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα του Α’ εξαμήνου του 2024 (περίπου 75% επιστροφές για τα φάρμακα άνω των 30 ευρώ). Υπό αυτές τις συνθήκες διαφαίνεται ο κίνδυνος άρνησης εισόδου νέων φαρμάκων στην αγορά, τουλάχιστον δια της καθιερωμένης οδού, καθώς και ο κίνδυνος διακοπής διάθεσης υπαρχόντων προϊόντων, συμπληρώνουν πηγές από τις φαρμακευτικές.

Οι εταιρείες θίγουν ακόμη και τις κατατμήσεις των προϋπολογισμών για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη με μη ορθολογικά κριτήρια π.χ. με βάση τη «νομική βάση» των προϊόντων, που φαίνεται να διασφαλίζουν περισσότερη προβλεψιμότητα για τα προϊόντα εκτός προστασίας (όπου ανήκουν και τα γενόσημα) και όχι για τα προϊόντα εντός προστασίας πατέντας. Όπως σημειώνουν σε έναν ευρύτερο προϋπολογισμό που δεν επαρκεί, η περαιτέρω κατάτμηση δυνητικά δημιουργεί περαιτέρω ανισότητες, ανάλογα βέβαια με τις επιλογές διαμοιρασμού του κονδυλίου.

Επισημαίνουν ακόμη ποτέ στην «ιστορία του clawback» δεν έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην έκδοση των σημειωμάτων όπου αναφέρεται τι πρέπει να επιστρέψει (πληρώσει) η κάθε εταιρεία. Ο συνδυασμός του αναδρομικού ορισμού του προϋπολογισμού για τις διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων, των εξαιρέσεων και των μειώσεων επιστροφών σε κατηγορίες σκευασμάτων, δημιουργεί πολυπλοκότητα, προκαλεί ερωτηματικά για την διαφάνεια των υπολογισμών και οδηγεί σε καθυστερήσεις στην ενημέρωση των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλών των Νοσοκομείων.

Μάλιστα καλούν τον Υπουργό Υγείας να λάβει υπόψη του ότι στο σημερινό γεω-πολιτικό περιβάλλον, με τις πιέσεις για εξισορρόπηση της χρηματοδότησης της φαρμακευτικές καινοτομίας ανάμεσα στις Η.Π.Α. και στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες, κατ’ εξοχήν τις Ευρωπαϊκές, είναι απαραίτητο να αναθεωρήσει και η χώρα μας τόσο την χρηματοδότηση του φαρμάκου και κατ’ επέκταση το ύψος των επιστροφών.