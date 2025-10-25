Τι πιθανότητες θα είχε ένα φιλμ animation με κεντρικές ηρωίδες τα μέλη ενός μουσικού γκρουπ που τραγουδούν κορεατική ποπ και καταδιώκουν δυνάμεις του κακού να γίνει viral και οικουμενικό σουξέ σε έναν «κανονικό» κόσμο; Μηδαμινές. Τι πιθανότητες έχει ένα φιλμ animation με κεντρικές ηρωίδες τα μέλη ενός μουσικού γκρουπ που τραγουδούν κορεατική ποπ και καταδιώκουν δυνάμεις του κακού να γίνει viral και οικουμενικό σουξέ στον κόσμο που ζούμε; Αμέτρητες.

Ήταν λοιπόν δίκαιο (και έγινε πράξη) η ταινία «K-Pop Κυνηγοί Φαντασμάτων» που έκανε πρεμιέρα στο Netflix μόλις στις 20 του περασμένου Ιουνίου να αναδειχθεί στο πιο επιτυχημένο φιλμ στην ιστορία της πλατφόρμας με 325 εκατομμύρια θεάσεις σε μόλις 91 ημέρες προβολής και το soundtrack του να κατακτήσει την κορυφή του Billboard με 8,3 δισεκατομμύρια στριμαρίσματα παγκοσμίως.

Η επιδημία – αυτό που επισήμως καταγράφεται ως φαινόμενο της ποπ κουλτούρας- ίσα που έχει ξεκινήσει. Μόλις χθες η αμερικανική πλατφόρμα ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας της με την Hasbro και την Mattel, δύο από τις κορυφαίες εταιρίες κατασκευής παιχνιδιών, για τη δημιουργία ενός πλήρους καταλόγου από συλλεκτικές φιγούρες, κούκλες, επιτραπέζια παιχνίδια και άλλα παραφερνάλια εμπνευσμένα από το μιούζικαλ αστικής φαντασίας, όπως περιγράφεται το υβριδικό είδος στο οποίο έχει καταλογογραφηθεί η εν λόγω ταινία.

Στα καλά νέα, από τα μέσα Νοεμβρίου κάθε παιδί αλλά και κάθε kidalut (ελληνιστί παιδήλικας, από το πάντρεμα των λέξεων παιδί και ενήλικας), θα μπορεί να έχει ένα κομμάτι από την Ρούμι, την Μίρα και την Ζόι, των χαρακτήρων δηλαδή που απαρτίζουν το γκρουπ Hunter/x και που με τις αγγελικές φωνές τους στήνουν ανάχωμα στις δαιμονικές δυνάμεις -παρεμπιπτόντως αυτό δεν έκανε και η Άννα Βίσση στους «Δαίμονες» προ δεκαετιών αλλά με λιγότερο γκλίτερ;

Στα ακόμα καλύτερα νέα το Netflix πέτυχε να μοιράσει ακριβοδίκαια τα δικαιώματα ανάμεσα στις δύο εταιρίες κολοσσούς – πρόκειται αναντίρρητα για καινοτομία- γλιτώνοντάς τις από τη βάσανο να καμωθούν τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα χάριν διεκδίκησης.

Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς πως η δυναμική του hallyu , όπως περιγράφεται το κύμα της διείσδυσης της κορεατικής κουλτούρας στη Δύση που γιγαντώθηκε την τελευταία δεκαετία, είναι τέτοια ώστε μπορεί να οδηγήσει προς την επιτυχία (και την κερδοφορία) όσους αποφασίσουν να το καβαλήσουν. Σημειώνεται ωστόσο ότι στην περίπτωση της ταινίας «K-Pop Κυνηγοί Φαντασμάτων» δε μιλάμε για κορεατική αλλά για αμερικανική παραγωγή που αντλεί θεματολογία, μουσική, αισθητική και ηθοποιούς που δίνουν τις φωνές τους στους ήρωες από την πατρίδα των Blackpink, των «Παρασίτων» και του «Squid Game».

Εκτός βέβαια από την αναντίρρητη επιρροή της μουσικής, τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής της Νότιας Κορέας στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος γι’ αυτή την τριπλή σύμπραξη μεταξύ Netflix, Hasbro και Mattel που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς. Μόλις στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού η κινεζική εταιρία Pop Mart ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της, σύμφωνα με τα οποία η κεφαλαιοποίησή της εμφανιζόταν πολλαπλάσια απ’ όσο το άθροισμα των κεφαλαιοποίησεων της Hasbro και της Mattel.

Ίσως λοιπόν οι κορεατικοί κυνηγοί φαντασμάτων και το οικουμενικό ρίγος που έχουν προκαλέσει (κι αυτό ας το ερμηνεύσει κανείς κατά το δοκούν) είναι μια λαμπρή ευκαιρία να επανατοποθετηθούν απέναντι στις στρατιές των Labubu που αυξάνονται, πληθαίνουν και απομυζούν γόητρο και κυρίως έσοδα από τις παραδοσιακές παιχνιδοβιομηχανίες.