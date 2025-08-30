Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Κάθριν Μπίγκελοου, Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, Έντουαρντ Μπέργκερ, αλλά και Σίλιαν Μέρφι, Κόλιν Φάρελ, Κίρα Νάιτλι, Οσκαρ Άϊζακ. Ένα δυνατό «κύμα» ταλέντων σκηνοθετών και ηθοποιών, μπροστά και πίσω από την κάμερα – οι περισσότεροι με οσκαρικές διακρίσεις – θα ξεδιπλωθεί με τη νέα σεζόν στις κινηματογραφικές παραγωγές του Netflix και πραγματικά ελπίζουμε να μας εκπλήξουν με τον καλύτερο τους εαυτό.

Προς τα Οσκαρ του 2026 «τρέχουν» ήδη ορισμένες από τις παρακάτω παραγωγές (κάποιες διεκδικούν το οσκαρικό προβάδισμα με τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας που είναι σε εξέλιξη).

Steve

Στο Netflix: 3 Οκτωβρίου

Με φόντο τα μέσα της δεκαετίας του ’90, το «Steve» είναι μια νέα εκδοχή του μπεστ σέλερ του Μαξ Πόρτερ, Shy, που κυκλοφόρησε από τους Sunday Times. Η ταινία ακολουθεί μια καθοριστική μέρα στη ζωή του καθηγητή Στιβ (ο βραβευμένος με Όσκαρ Σίλιαν Μέρφι) και των μαθητών του σε ένα αναμορφωτήριο. Καθώς ο Στιβ προσπαθεί να προστατεύσει την ακεραιότητα του σχολείου και να αποτρέψει το επικείμενο κλείσιμό του, τον βλέπουμε να πασχίζει τη δική του ψυχική υγεία. Την ίδια ώρα ο Σάι (Τζέι Λικούργκο), ένας προβληματικός έφηβος, προσπαθεί να ξεπεράσει την παρόρμησή του στην αυτοκαταστροφή και τη βία. Σκηνοθετεί ο Τιμ Μίλαντς με τον οποίο ο Σίλιαν Μέρφι συνεργάστηκε στη σειρά Peaky Blinders και στην ταινία «Μικρά πράγματα σαν κι αυτά». Σε επιλεγμένες αίθουσες: από 19 Σεπτεμβρίου

The Woman in the Cabin

Στο Netflix: 10 Οκτωβρίου

Στη διάρκεια ενός ταξιδιού με πολυτελές γιοτ για επαγγελματικούς λόγους, μια δημοσιογράφος γίνεται μάρτυρας στο φόνο ενός επιβάτη που ρίχνεται στη θάλασσα αργά τη νύχτα. Καθώς επιβάτες και πλήρωμα αρνούνται το γεγονός, εκείνη συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις, θέτοντας τη ζωή της σε κίνδυνο. Βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα «Η γυναίκα στην καμπίνα 10» της Ρουθ Γερ, η ταινία τοποθετεί την Κίρα Νάιτλι σε αφιλόξενα νερά υπό τη σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν (The Daughter, The Dig), ο οποίος συνέγραψε επίσης το σενάριο μαζί με τους Τζο Σράπνελ και Άννα Γουότερχαουζ (Snake Eyes: G.I. Joe Origins). Στο πλευρό της Κίρα Νάιτλι, ο Γκάι Πιρς.

A House of Dynamite

Στο Netflix: 24 Οκτωβρίου

Όταν ένας μοναδικός, ανώνυμος πύραυλος εκτοξεύεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκινά ένας αγώνας για να προσδιοριστεί ποιος είναι υπεύθυνος και ποια πρέπει να είναι η αντίδραση… Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί επειγόντως ποια πρέπει να είναι η αντίδραση.

Κανένας καταλληλότερος από τη βραβευμένη με Όσκαρ Κάθριν Μπίγκελοου, την πρώτη σκηνοθέτιδα που πήρε στα χέρια της το εν λόγω χρυσό βραβείο με τη στρατιωτική περιπέτεια The Hurt Locker, για να ενορχηστρώσει τη δράση στο ανδροκρατούμενο είδος της περιπέτειας. Στο καστ οι Ιντρις Έλμπα, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Γκάμπριελ Μπάσο, Τζάρεντ Χάρις, Τρέισι Λετς και Άντονι Ράμος. Το σενάριο υπογράφει ο Νόα Οπενχάιμ του τηλεοπτικού συνομωσιολογικού θρίλερ σε μορφή μίνι σειράς «Zero Day», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά και του βιογραφικού δράματος «Jackie» (2016) με τη Νάταλι Πόρτμαν για την Τζάκι Κένεντι. Η ταινία πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 2 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Σε επιλεγμένες αίθουσες: από 10 Οκτωβρίου

Ballad of a Small Player

Στο Netflix: 24 Οκτωβρίου

Ο Λόρδος Ντόιλ (Κόλιν Φάρελ) ζει κρυφά στο Μακάο, περνώντας μέρες και νύχτες με αλκοόλ στο καζίνο, τζογάροντας τα λίγα χρήματα που του έχουν απομείνει. Καθώς αγωνίζεται να ανταπεξέλθει στα ραγδαία αυξανόμενα χρέη του, του προσφέρεται μια ευκαιρία από τη μυστηριώδη Ντάο Μινγκ (Φάλα Τσεν), υπάλληλο του καζίνο που έχει τα δικά της μυστικά. Ωστόσο, τον καταδιώκει η Σίνθια Μπλάιθ (Τίλντα Σουίντον), μια ιδιωτική ντετέκτιβ. Βραβευμένος με Οσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας και υποψήφιος για Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου ο Ελβετο-Αυστριακός σκηνοθέτης του «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» και του «Κονκλάβιου» κυκλώνει τον Κόλιν Φάρελ σε ατμόσφαιρα νέο-νουάρ. Σε επιλεγμένες αίθουσες: από 10 Οκτωβρίου

Frankenstein

Στο Netflix: 7 Νοεμβρίου

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο διασκευάζει το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλεϊ για τον λαμπρό αλλά εγωιστή επιστήμονα, Βίκτορ Φρανκενστάιν, που δίνει ζωή σε ένα πλάσμα μέσα από ένα τερατώδες πείραμα, το οποίο τελικά οδηγεί στην καταστροφή τόσο του δημιουργού όσο και του τραγικού του δημιουργήματος. Ο Ντελ Τόρο μπορεί να ονειρευόταν το κλασικό τέρας της Μαίρη Σέλλεϋ από την παιδική του ηλικία, όπως έχει δηλώσει, αλλά του πήρε δεκαετίες για να προσαρμόσει το μυθιστόρημα στη μεγάλη οθόνη.

Περιμένουμε με ανυπομονησία το έργο ζωής του Μεξικανού δημιουργού που σημάδεψε με το δικό του γκροτέσκο τον σύγχρονο τρόμο στο σινεμά. «Ήθελα να κάνω αυτή την ταινία πριν ακόμα αποκτήσω κάμερα, και την επιδιώκω εδώ και 25 χρόνια», είπε πρόσφατα. Επιτέλους, ο «Φρανκενστάιν» συναντάει το κοινό του. Πρωταγωνιστούν οι Οσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελορντι, Μία Γκοθ και Κριστόφ Βαλτζ. Σε επιλεγμένες αίθουσες: από 17 Οκτωβρίου

Nouvelle Vague

Στο Netflix: 14 Νοεμβρίου

Μια επιστολή ερωτικής λατρείας προς το μέσο του κινηματογράφου και την Έβδομη Τέχνη, η ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ αναπλάθει τη δημιουργία της αρχετυπικής ταινίας «Με κομμένη την ανάσα» (1960) του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ ως εξερεύνηση της νεανικής εξέγερσης και του δημιουργικού χάους που διαμόρφωσαν τη νουβέλ βαγκ. Η ενέργεια και η ορμή της ενέργειας, θεματολογία πάγια στο σινεμά του Λινκλέιτερ (Πριν το ξημέρωμα, Boyhood) επανέρχεται αυτή τη φορά ως φόρος τιμής στην προ 65 ετών επανεφεύρεση του γαλλικού σινεμά. Σε επιλεγμένες αίθουσες: από 31 Οκτωβρίου