Μπορεί να μην είναι όμορφη με την κλασική έννοια, όμως η Labubu με το σαρδόνιο χαμόγελο έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων.

Και όπως είναι αναμενόμενο, η εταιρεία πίσω από το παιχνίδι μετράει τα κέρδη της.

Κέρδη για την Pop Mart που ξεπερνούν κάθε φαντασία

Η Pop Mart που έγινε συνώνυμη με τις συλλεκτικές φιγούρες-έκπληξη, κατέγραψε εκρηκτική άνοδο 396,5% στα καθαρά κέρδη της για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αναφέρει το Reuters.

Παράλληλα, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 204,4%, ξεπερνώντας ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Οι μετοχές της έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 200% από την αρχή του έτους, καθιστώντας την Pop Mart πιο πολύτιμη από παραδοσιακούς κολοσσούς όπως η Mattel (κατασκευάστρια της Barbie) και η Sanrio (ιδιοκτήτρια της Hello Kitty).

Το φαινόμενο Labubu και οι διάσημοι θαυμαστές

Η Labubu, μέλος της σειράς «The Monsters», δεν είναι απλώς μια φιγούρα.

Είναι ένα σύμβολο ποπ κουλτούρας που έχει κερδίσει τη συμπάθεια προσωπικοτήτων όπως η Lisa των Blackpink, η Rihanna και ο David Beckham.

Η επιτυχία αυτή ώθησε την Pop Mart να αυξήσει την παραγωγή, με στόχο, σύμφωνα με τον CEO Wang Ning, οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια κομμάτια την ημέρα από τον Σεπτέμβριο.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η σειρά «The Monsters» απέφερε 4,81 δισεκατομμύρια γουάν (669,8 εκατ. δολάρια), αντιπροσωπεύοντας το 34,7% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.

Από τα blind boxes στις παγκόσμιες βιτρίνες

Η καινοτομία των «blind boxes», όπου ο αγοραστής δεν γνωρίζει ποια φιγούρα θα βρει μέχρι να ανοίξει τη συσκευασία, αποδείχθηκε χρυσός.

Η αίσθηση έκπληξης και η συλλεκτική μανία εκτόξευσαν τις πωλήσεις.

Σήμερα, η Pop Mart διαθέτει 571 καταστήματα, εκ των οποίων τα 40 άνοιξαν μόνο το πρώτο μισό του 2025.

Παράλληλα, λειτουργεί 2.597 αυτόματα καταστήματα-ρομπότ σε 18 χώρες και περιοχές, εδραιώνοντας τη θέση της ως παγκόσμια δύναμη στον χώρο των παιχνιδιών.

Το μέλλον της Pop Mart

Με την Labubu να πρωταγωνιστεί και άλλα IPs όπως τα «Molly» και «Crybaby» να φέρνουν έσοδα άνω του 1 δισ. γουάν το καθένα, η Pop Mart δείχνει να έχει βρει τη χρυσή συνταγή.

Από μια startup που πόνταρε στη συλλεκτική κουλτούρα, μετατρέπεται σε μια νέα αυτοκρατορία που ανταγωνίζεται τους μεγάλους της Δύσης.

Πηγή: ot.gr