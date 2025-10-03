Ο Ίλον Μασκ κάλεσε αυτή την εβδομάδα τους ακολούθους του να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στο Netflix, λόγω μιας διαμάχης που προέκυψε γύρω από το animated σόου “Dead End: Paranormal Park” και τον δημιουργό του, Χάμις Στιλ.

Την Τετάρτη, ο Μασκ έγραψε στην πλατφόρμα του, το Χ: «Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας». Η ανάρτηση έγινε σε απάντηση εικόνας που κατηγορούσε το Netflix ότι προωθεί μια «διεμφυλική woke ατζέντα».

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ακύρωσε τη συνδρομή του στην πλατφόρμα, με πολλούς ακολούθους του να ακολουθούν το παράδειγμα του και να πράττουν το ίδιο.

Η διαμάχη φαίνεται να πηγάζει από την αντίδραση συντηρητικών σε σειρά κινουμένων σχεδίων του Netflix, με πρωταγωνίστρια μια έφηβη τρανς. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2022 και ακυρώθηκε το 2023 μετά από δύο σεζόν.

Ο δημιουργός της, Στιλ, απάντησε στον Μασκ μέσω της αντίπαλης πλατφόρμας Bluesky, λέγοντας: «Μάλλον θα είναι μια πολύ παράξενη μέρα».

Ο ίδιος μοιράστηκε επίσης ανάρτηση του σεναριογράφου Τζακ Μπέρνχαρντ, που χαρακτήριζε το Dead End «μια εξαιρετική σειρά με καλοσυνάτους, υπέροχους χαρακτήρες».

Η μετοχή του Netflix υποχώρησε περίπου 2% το πρωί της Τετάρτης εν μέσω ασταθειών στην αγορά.

Αν και ο ίδιος ο Μασκ έχει μια 21χρονη τρανς κόρη, την Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, έχει ασκήσει έντονη κριτική στα τρανς άτομα τα τελευταία χρόνια. Ο Μασκ επέκρινε τη φυλομετάβαση της κόρης του, λέγοντας ότι ο «ιός του αφυπνισμένου μυαλού» είχε «σκοτώσει» το αποξενωμένο παιδί του. Η ίδια έχει μιλήσει κατά των απόψεων του πατέρα της.