Την ώρα που μέσα στη Βουλή το κλίμα είναι τεταμένο για την τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη, έξω από αυτή πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί διαμαρτυρόμενο για την αλλαγή του καθεστώτος στο μνημείο.

Πολίτες που έχουν φτάσει στην πλατεία Συντάγματος άναψαν κεριά δίπλα από τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Κάλεσμα για τη συγκέντρωση είχε απευθύνει η ομάδα «Μέχρι Τέλους», αλλά και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Στη συγκέντρωση κάλεσαν, επίσης, με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25.