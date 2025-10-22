Αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με την τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη κατέθεσε και η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Το αίτημα υπογράφουν και οι 25 βουλευτές του κόμματος της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου.

Απευθυνόμενη στον ΠτΒ, Νικήτα Κακλαμάνη, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το άρθρο 72 του Κανονισμού της Βουλής.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει να παραστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη Βουλή και να τοποθετηθεί επί της ρύθμισης που αλλάζει το status quo του μνημείου.

«Σε λίγες ώρες ενδέχεται αυτή η τροπολογία να γίνει νόμος του κράτους. Θα έχετε, λοιπόν, μια διάταξη. Υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε; Ποιος θα την εφαρμόσει;» επεσήμανε επί αυτών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, την ώρα που το Γραφείου Τύπου της Κουμουνδούρου σχολίαζε πως «μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης».

«Αυτή η διάταξη αν ψηφιστεί, θα καταργηθεί στην πράξη»

Στο ίδιο πνεύμα χθες ο Σωκρ. Φάμελλος είχε τονίσει από το Σύνταγμα, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Αν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, αυτό σημαίνει ότι ο κ. Πάνος Ρούτσι την πρώτη μέρα που θα άρχιζε απεργία πείνας, θα τον είχαν συλλάβει και θα κινδύνευε με έναν χρόνο φυλάκιση.

Θέλει να φοβίσει τον κόσμο. Θέλει να ξεχάσουμε ότι η πλατεία Συντάγματος είναι συνδεδεμένη με τους αγώνες του κόσμου για Δημοκρατία, αλλά και για πρόοδο. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Αυτή η διάταξη αν ψηφιστεί, θα καταργηθεί στην πράξη.

Θα είμαστε εδώ και θα προκαλέσουμε τον κ. Μητσοτάκη να τα βάλει με το Σύνταγμα, να τα βάλει με τη Δημοκρατία. Το άρθρο 1 του Συντάγματος και το άρθρο 120 επιβάλλουν τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά και την υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να υπερασπιστούν το Σύνταγμα και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας αδίστακτος ψεύτης.

Το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας είχε υποβληθεί κι από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, χθες Τρίτη.