«Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη – ας αποφασίσει η Ιστορία»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ κάλεσε Ρωσία και Ουκρανία να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες: «Πρέπει να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!».

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως έχει έρθει η ώρα να σταματήσουν οι νεκροί και η οικονομική αιμορραγία: «Όχι άλλοι σκοτωμοί, όχι άλλος Θάνατος, όχι άλλη δαπάνη τεράστιων και δυσβάσταχτων ποσών».

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ζελένσκι ζήτησε εκ νέου την προμήθεια των αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία φοβάται αυτά τα όπλα». Ο Τραμπ, ωστόσο, παρέμεινε αμετακίνητος, δηλώνοντας πως δε θέλει να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

«Δεν είπε “όχι”, αλλά προς το παρόν δεν είπε “ναι”», σχολίασε ρεαλιστικά ο Ζελένσκι, μετά το πέρας της συνάντησης.

Σύμφωνα με πηγές του Κιέβου, ο ουκρανός πρόεδρος πρότεινε ανταλλαγή χιλιάδων drones με τους πυραύλους Tomahawk, δείχνοντας ακόμη και χάρτες πιθανών ρωσικών στόχων. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν πείστηκε.

Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν και η συνάντηση στη Βουδαπέστη

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη συνομιλία του με τον Πούτιν, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες στη Βουδαπέστη. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν «πολύ παραγωγική», ενώ η Μόσχα τη χαρακτήρισε «ειλικρινή και γεμάτη εμπιστοσύνη»

«Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να δοθεί τέλος στον πόλεμο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι επιδιώκει μια συμφωνία που θα παγώσει τις γραμμές του μετώπου.

Ανησυχία στην Ευρώπη

Αμέσως μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι είχε τηλεδιάσκεψη με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν στήριξη στην Ουκρανία, ενώ ο Στάρμερ πρότεινε μια νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, βασισμένη στο «20 σημείων σχέδιο του Τραμπ» για τη Γάζα. Ο Ρούτε ζήτησε έκτακτη συνάντηση των ευρωπαίων συμβούλων ασφαλείας, εντός του Σαββατοκύριακου.

Απογοήτευση στο Κίεβο: «Ο Ζελένσκι έφυγε με άδεια χέρια»

Όπως μετέδωσε το BBC, ο Ζελένσκι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε τους Tomahawk ούτε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσιγκτον. Κάτοικοι του Κιέβου, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο, εξέφρασαν ανησυχία ότι μια βεβιασμένη ειρηνευτική συμφωνία θα επιτρέψει στη Ρωσία να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά.

«Αν σταματήσουμε τώρα, η Ρωσία θα προετοιμάσει έναν νέο, πιο επαγγελματικό πόλεμο. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε», δήλωσε κάτοικος του Κιέβου στο BBC.

Politico: Ο «χλιαρός» Τραμπ και οι φόβοι για κλιμάκωση

Σύμφωνα με το Politico, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στο αίτημα του Ζελένσκι. «Οι Tomahawk είναι ένα πολύ ισχυρό, αλλά και επικίνδυνο όπλο. Θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγάλη κλιμάκωση», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Το Politico σημειώνει ότι ο πρόεδρος συζητά νέους τρόπους πίεσης προς τη Ρωσία, όπως επιπλέον κυρώσεις, ενώ διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Πούτιν.

Washington Post: «Ένα τηλεφώνημα του Πούτιν αρκούσε»

Η Washington Post υπογραμμίζει ότι το τηλεφώνημα του Πούτιν, την παραμονή της συνάντησης Τραμπ–Ζελένσκι, ανέτρεψε τα δεδομένα. Ο Τραμπ, που φαινόταν έτοιμος να εγκρίνει τους Tomahawk, μετά την επικοινωνία, άλλαξε στάση και επικεντρώθηκε στη διπλωματική λύση.

«Η επίσκεψη Ζελένσκι συνοψίζεται σε μία φράση: ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους», σχολίασε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Επενδύσεων.

Η επίσκεψη του ουκρανού προέδρου στην Ουάσιγκτον δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ο Τραμπ απέφυγε να δεσμευτεί για νέα στρατιωτική βοήθεια, δίνοντας σαφές σήμα πως προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι πλέον η διπλωματία και όχι η στρατιωτική κλιμάκωση.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε σαφές πως ο τερματισμός του πολέμου θα περιλαμβάνει δύσκολες – για την Ουκρανία – αποφάσεις, για τα εδάφη που έχει καταλάβει μέχρι τώρα η Ρωσία. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Πούτιν προσπαθεί ξανά να κερδίσει χρόνο, με τη σχεδιαζόμενη συνάντησή τους στην Ουγγαρία, ο Τραμπ απάντησε: «Με απασχολεί, αλλά σε όλη τη ζωή μου με έχουν κοροϊδέψει οι καλύτεροι. Και τα κατάφερα μια χαρά. Είναι πιθανό να συμβαίνει, για κάποιο διάστημα».

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουν συνομιλίες οι υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, με στόχο να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν.