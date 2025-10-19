Να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, κάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προειδοποιώντας τον ότι ο Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» τη χώρα του αν δε συμμορφωθεί, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες για το θέμα πηγές, ο Τραμπ επέμεινε για την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ό,τι του είχε πει ο Πούτιν, κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την προηγούμενη μέρα.

Τελικά, σύμφωνα και πάλι με τους FT,μ η ουκρανική πλευρά κατόρθωσε να μεταστρέψει τον Τραμπ, ώστε να υποστηρίξει το πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου κι έτσι ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, μετά τη συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο ότι οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο στη γραμμή μάχης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σημαντική τη θέση αυτή.

Τι ήθελε ο Τραμπ

Ο Ζελένσκι έφθασε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, για να επαναλάβει το αίτημα για την αποστολή όπλων και συγκεκριμένα πυραύλων Tomahawk, στο Κίεβο, ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Μόσχας, αλλά ο Τραμπ, ενθουσιασμένος από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, εμφανίσθηκε πρόθυμος για να κινηθεί προς ακόμη μία ειρηνευτική συμφωνία.

Τι πρόσφερε ο Πούτιν

Στο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν της Πέμπτης, ο ρώσος πρόεδρος προσέφερε μικρές περιοχές επί της γραμμής του μετώπου, στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, με αντάλλαγμα πολύ μεγαλύτερες ζώνες του Ντονμπάς, που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν από τις ουκρανικές.

Πάντως, οι νέες απαιτήσεις της Μόσχας είναι μικρότερες από αυτές που είχε διατυπώσει το 2024, ζητώντας από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς, μαζί με τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Τι έπεται

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό των πληροφοριών των Financial Times.

Η ουκρανική προεδρία δεν απάντησε ακόμη στην ερώτηση, αν ο Τραμπ πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Μόσχας.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη για δεύτερη συνάντηση κορυφής, εντός των επομένων δύο εβδομάδων, ενδεχομένως στη Βουδαπέστη.