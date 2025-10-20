Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Στη σύνοδο αυτή οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι αμέσως μετά θα ταξιδέψει στο Λονδίνο όπου θα διεξαχθεί την Παρασκευή μια συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων», των συμμάχων του Κιέβου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ουκρανός πρόεδρος μερικές μέρες νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του, προκειμένου να συζητήσουν για το τέλος του ρωσοουκρανικού πολέμου.

Στην Βουδαπέστη γιατί ο Όρμπαν τα έχει καλά με Πούτιν και Τραμπ

Παράλληλα ο Πεσκόφ, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που ορίστηκε να γίνει στην Βουδαπέστη, τονίζοντας ότι η τοποθεσία επελέγη γιατί ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έχει θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και εποικοδομητικές σχέσεις με τον Πούτιν. Όπως ανέφερε η προεργασία για την σύνοδο κορυφής έχει ξεκινήσει και η συνάντηση θα έχει σαν στόχους από τη μια την προώθηση μιας λύσης στην ουκρανική σύγκρουση και από την άλλη την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.