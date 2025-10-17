Σας αρέσει το κρασί; Σίγουρα θα σας αρέσει και η τέχνη. Ακόμη όμως κι αν στο μυαλό σας αυτά τα δύο δεν συνδυάζονται απαραίτητα κι αν απλώς ψάχνετε έναν όμορφο τρόπο να περάσετε το χρόνο σας αυτό το Σαββατοκύριακο που προμηνύεται βροχερό, κατεβείτε μέχρι το Μοναστηράκι.

Εδώ, στην καρδιά της πόλης, πάντα οι επιλογές είναι πολλές. Και πάντα, ακόμη και ο πιο απαιτητικός ή ο πιο αναποφάσιστος θα βρουν αυτό το “κάτι” που θα τους κάνει να αναφωνίσουν με ενθουσιασμό “ε ναι, τελικά άξιζε τον κόπο”.

Ειδικά το διήμερο που έρχεται, λοιπόν, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η βόλτα στο κέντρο αξίζει και με το παραπάνω. Κι αυτό γιατί στην οδό Αθηνάς 57, στο Κτήριο Ολυμπιάς -ένα από τα σύγχρονα μνημεία της πρωτεύουσας- από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ δίνουν ραντεβού, περισσότερα από 70 boutique οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες από 600 ξεχωριστές ετικέτες -όλες τους στη διάθεσή μας για δοκιμή- σε μια διήμερη γιορτή, αληθινή εμπειρία γεύσης και πολιτισμού.

Το 5ο Athens Wine & Art Festival, όμως, δεν απευθύνεται μόνο στους λάτρεις του κρασιού. Παράλληλα, όλο το Σαββατοκύριακο θα “τρέχουν” εικαστικά δρώμενα, DJ sets, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ξεναγήσεις και, φυσικά, δημιουργική παιδική απασχόληση, σε ένα event που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Εδώ θα υπάρχουν επίσης και αγαπημένα ελληνικά brands που συνδέονται με το κρασί και την τέχνη, όπως το Oinoverse, περισσότεροι από 70 εικαστικοί δημιουργοί που εκθέτουν έργα τους στην ομαδική έκθεση “Ένοικοι”, και πολλά πολλά άλλα.

Μουσική, γεύση, πολιτισμός, επικοινωνία και shopping. Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περάσεις ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο -ίσως το πρώτο αληθινά φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο του 2025;