Η επανεκκίνηση της smart το 2019 ως κοινοπραξίας ανάμεσα σε Mercedes και Geely ξεκίνησε με σαφώς μεγαλύτερα σε μέγεθος και δυνατότητες μοντέλα από αυτό που είχε εντυπωθεί στο συλλογικό ασυνείδητο ως εικόνα για την φίρμα.

Πλέον, μετά το compact SUV smart #3, το coupe λογικής #1 και το off-road έμπνευσης #5 με το μήκος των 4,705 μέτρων και το βάρος των 2.450 κιλών, η γερμανική φίρμα επιστρέφει, κατά κάποιο τρόπο, στις ρίζες της καθώς το τέταρτο κατά σειρά νέο μοντέλο της θα υιοθετήσει τα διακριτικά #2 και, όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς, θα πάρει την μορφή ενός αυτοκινήτου πόλης αντίστοιχου μεγέθους με το αρχέτυπο fortwo, σηματοδοτώντας την επάνοδο της μάρκας στην κατηγορία που την καθιέρωσε.

Προς το παρόν η smart δεν δίνει σαφείς πολλές πληροφορίες για την επιστροφή του «fortwo» αποκαλύπτοντας μόνο ένα σκιώδες teaser που αποτυπώνει μια πιο γωνιώδη σιλουέτα σε σχέση με το παρελθόν του μοντέλου αλλά και ένα ακόμα που αντιπαραθέτει την… σκιά του με τα fortwo του παρελθόντος, επιβεβαιώνοντας το «διάσημα» μικρό μέγεθος του μοντέλου.

Για αυτό θα επιστρατευθεί και μια νέα αρχιτεκτονική η οποία θα εξελιχθεί από το μηδέν για να υποστηρίξει τα όσα «επιθυμεί» το #2 το οποίο θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και σύμφωνα με τις συστάσεις του επικεφαλής της φίρμας Dirk Adelmann θα επιδιώξει, «την κορυφαία πεντάστερη διάκριση στις δοκιμές πρόσκρουσης του EuroNCAP, θα διαθέτει μια ευρεία γκάμα συστημάτων υποβοήθησης και “αξιοπρεπή”, ηλεκτρική αυτονομία.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η πρεμιέρα του #2 τοποθετείται στο 2026, ωστόσο κάθε άλλο παρά απίθανο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το city car θα δώσει μια ιδέα για την προσωπικότητά του, ως πρωτότυπο, από την επικείμενη έκθεση του Μονάχου.