Αν η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, τότε η χθεσινή μέρα ξεκίνησε καλά.

Οι όμηροι απελευθερώνονται, οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν, οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν στην «περίμετρο ασφαλείας», οι ξεσπιτωμένοι γυρίζουν σπίτια τους, υπογράφεται «Συμφωνία Ειρήνης» με τα γνωστά ταρατατζούμ κι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει τη φιγούρα του.

Μια χαρά.

Μακάρι η συνέχεια να είναι αντάξια της αρχής. Δεν είναι βέβαιο, αλλά τουλάχιστον κάποιοι προσπαθούν. Καλύτερα από πριν που δεν προσπαθούσε κανείς.

Τι θέλουν τώρα οι δύστυχοι κάτοικοι της Γάζας για να σταθούν στα πόδια τους;

Ηρεμία, ασφάλεια, διοίκηση και χρήματα. Όλα μπορούν να βρεθούν, αν δεν πεταχτεί κάποιος ηλίθιος να βάλει ξανά φωτιά στα τόπια.

Αλλά από ηλίθιους, να φάνε κι οι κότες της Γάζας.

Από τη διαλυμένη Χαμάς που δεν δέχεται (λέει) να αφοπλιστεί και να κουνήσει μαντίλι έως τους ακραίους της άλλης πλευράς που επιμένουν να κυκλοφορούν με το χέρι στη σκανδάλη.

Αν φυσικά η Χαμάς δεν παραδώσει τα κουμπούρια και τα εκρηκτικά της, τότε δεν θα αποχωρήσει πλήρως ούτε ο ισραηλινός στρατός.

Δεν είναι πολύ έξυπνο. Αν και οι Παλαιστίνιοι έχουν πληρώσει ακριβά τις εξυπνάδες της Χαμάς.

Είναι όμως λογικό. Κανένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του δεν θα ανεχόταν μια συμμορία ένοπλων δολοφόνων να τριγυρνάει στα σύνορά του.

Ελπίζω λοιπόν ότι θα επικρατήσει η λογική. Κι όποιοι ονειρεύονται «αντίσταση», να κληθούν να πάρουν το κουβαδάκι τους και να μετακομίσουν σε άλλες παραλίες.

Να πούμε όμως και του στραβού το δίκιο. Δεν νομίζω να μιλούσαμε σήμερα για ειρήνη, αν ο Τραμπ δεν είχε βάλει το χεράκι.

Μας ενοχλεί ίσως η φανφάρα του και η αισθητική του αλλά το δίκιο να λέγεται. Ο ρόλος του ήταν ουσιαστικός.

Το ερώτημα είναι αν όλοι οι υπόλοιποι θα υπηρετήσουν τη λογική της συμφωνίας που επιτεύχθηκε. Κι αν θα την οδηγήσουν σε πέρας.

Έχω την αίσθηση ότι οι οιωνοί δεν είναι κακοί. Ούτως ή άλλως, υποψιάζομαι πως όλοι έχουν κουραστεί από μια όλο και πιο αδιέξοδη σύγκρουση. Το Ισραήλ επικράτησε, οι χορηγοί και φίλοι της «αντίστασης» έβαλαν την ουρά στα σκέλια, ο Τραμπ πήρε την επιτυχία που έψαχνε, ο παλαιστινιακός λαός μπορεί να βρει τον δρόμο του αν τον αφήσουν ήσυχο.

Επειδή όμως δεν είμαι καινούργιος στη δουλειά, έχω να θυμηθώ αναρίθμητους καλούς οιωνούς που διαψεύστηκαν στη συνέχεια.

Ελπίζω να μη διαψευστούν τώρα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μετά τη Γάζα έχουμε να λύσουμε και το ζήτημα με τον Άγνωστο Στρατιώτη.