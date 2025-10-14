Για καθεμία από τις 737 ημέρες που ο Μπαρ Κούπερσταϊν πέρασε ως όμηρος στη Γάζα, θα ονειρευόταν τη στιγμή που θα μπορούσε να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του.

Ωστόσο δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έβλεπε τον πατέρα του, Ταλ, να σηκώνεται από το αναπηρικό του καροτσάκι για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια, για να τον υποδεχτεί.

Ο Μπαρ, νοσηλευτής του στρατού, απήχθη από τη Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου, αφού είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν πυροβοληθεί.

Από την ηλικία των 17 ετών, βοηθούσε στη φροντίδα του σπιτιού της οικογένειας, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο πατέρας του κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, γεγονός που τον άφησε παράλυτο και ανίκανο να μιλήσει ή να κινηθεί αναφέρει το δημοσίευμα της Telegraph.

Όσο ο γιος του βρισκόταν σε αιχμαλωσία, ο Ταλ έμαθε ξανά να μιλά και να στέκεται, δεσμευόμενος να αγωνιστεί για την απελευθέρωσή του.

«Δύο χρόνια ενός αδιανόητου ταξιδιού, δύο χρόνια κατά τα οποία κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να μάθει όλος ο κόσμος ποιος είναι ο Μπαρ. Και τώρα όλοι θα μπορέσουν επιτέλους να τον γνωρίσουν πραγματικά», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της. «Δύο χρόνια κατά τα οποία ο Ταλ έκανε ό,τι μπορούσε, παρά τις δικές του δυσκολίες. Όλα για να είναι έτοιμος για αυτήν την αγκαλιά με τον Μπαρ».

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε ο Ταλ φαίνεται να σηκώνεται και να αγκαλιάζει τον γιο του, ο οποίος είναι τυλιγμένος με μια ισραηλινή σημαία. «Ξέραμε ότι και ο Μπαρ ήταν γεμάτος πίστη, κουράγιο και δύναμη. Δόξα τω Θεώ, επέζησε των φρικαλεοτήτων. Τώρα ήρθε η ώρα να γιατρευτούμε, αυτός και εμείς», πρόσθεσε η οικογένεια.

Η τελευταία φορά που τον είχαν δει ήταν σε ένα σύντομο βίντεο της Χαμάς, το οποίο έδειχνε ότι ο Μπαρ και ο Μαξίμ Χέρκιν, ένας ακόμη όμηρος, ήταν ζωντανοί.