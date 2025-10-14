Πάνω από 20 ήταν οι ηγέτες που βρέθηκαν χθες στο Σαρμ ελ Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα για να πανηγυρίσουν την επιτυχία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Σκοπός τους ήταν «να συζητήσουν την ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την έναρξη μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», όπως ανέφερε το γραφείο τύπου του Αιγύπτιου προέδρου.

Πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στη Γάζα

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, καθώς το Ισραήλ θα πραγματοποιεί σταδιακή αποχώρηση από τις πόλεις της Γάζας, θα αντικατασταθεί από μια πολυεθνική δύναμη από την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο ηγέτης που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα της Γάζας, είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, καθώς είναι ο μόνος που συνομιλεί με τη Χαμάς και είναι εκείνος που ενεργεί ως να του έχει ήδη ανατεθεί ρόλος για την τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Αλλά είναι και ο μόνος που συνεχίζει να επιτίθεται στο Ισραήλ για το κακό ιστορικό του, για το ό,τι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, για το ό,τι έχει αθετήσει υποσχέσεις και έχει προδώσει υπογεγραμμένες συμφωνίες με τα πιο σαθρά προσχήματα.

Σταθερή η σχέση Χαμάς – Ερντογάν

Το κόστος να επιστρέψουμε σε μια ατμόσφαιρα γενοκτονίας θα ήταν πολύ βαρύ, είπε ο Ερντογάν. Στόχος του Τούρκου προέδρου είναι να εμπλακεί πιο ενεργά στο θέμα της Γάζας κρατώντας σταθερά τη σχέση του με τη Χαμάς την οποία αποκαλεί πάντα αντιστασιακή οργάνωση.

Για τον Ερντογάν κατάπαυση του πυρός δε σημαίνει ότι έχει βρεθεί η λύση. Αντίθετα υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να υπαναχωρήσει με οποιοδήποτε πρόσχημα.

Ερώτημα η στάση των Αμερικανών

Κανείς ακόμα δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στη Γάζα, αλλά και ποια θα είναι η στάση των Αμερικανών στην περιοχή.

Όμως η Άγκυρα έχει κάνεις σαφές ότι η εμπλοκή της στη Γάζα δεν είναι παροδική και θέλει να παίξει έναν ευρύτερο στρατηγικό ρόλο, ιδιαίτερα προσβλέπει να συμπεριληφθούν τουρκικά στρατεύματα στη διεθνή δύναμη κρούσης πράγμα που θα ενισχύσει τον ρόλο της Άγκυρας στην περιοχή.

Πηγή: DW