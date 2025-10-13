Λίγες ημέρες πριν η έκθεση του Τόκυο ανοίξει αυλαία στα τέλη Οκτωβρίου, μια σειρά εικόνων αναδύθηκε στο διαδίκτυο ως διαρροή, προδίδοντας πρόωρα τα σχέδια των Ιαπώνων για την επόμενη γενιά της Corolla.

Αν και προφανώς το επίμαχο τετράτροχο θα έχει το status του πρωτότυπου όταν εμφανιστεί στο floor της ιαπωνικής διοργάνωσης, η γραφή στο πίσω τμήμα δεν αφήνει αμφιβολίες για την ταυτότητα του μοντέλου.

Εκτός όσων πάντως μπορεί να συμπεράνει κανείς από τις πρώτες αυτές εικόνες που προδίδουν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην σχεδίαση και στην αισθητική αυτού που γνωρίζαμε ως Corolla, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν η Toyota σχεδιάζει να μεταμορφώσει την νέα γενιά του μοντέλου σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Αν αυτό συμβεί, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η νέα, ηλεκτρική Corolla θα διατίθεται εκ παραλλήλου με τις ήδη γνωστές υβριδικές εκδόσεις της όπως έκανε η Toyota με το δίδυμο του υβριδικού C-HR και του ηλεκτρικού C-HR+, αν και δεδομένα οι δεύτερες θα επανέλθουν ανανεωμένες.

Αυτό που πάντως προκύπτει από τη σειρά εικόνων είναι μια αισθητική που ελάχιστη σχέση έχει με ό,τι γνωρίζαμε ως σήμερα για το οικογενειακό hatchback μοντέλο που στη νέα ενσάρκωσή του δείχνει να υιοθετεί μια τετράθυρη coupe λογική προς όφελος της αεροδυναμικής όσο και της γοητείας του.

Στα στοιχεία που ξεχωρίζουν εκτός από το νέο σχήμα, συγκαταλέγονται μια λωρίδα LED στο πίσω και στο μπροστά τμήμα, τα νέα αιχμηρά φωτιστικά σώματα που αποκτούν πιξελοειδή μοτίβα, τα έντονα σκαμμένα κατώτερα πλευρικά τμήματα, το εξαιρετικά μεγάλο παρμπρίζ και η διακριτή αεροτομή στο πίσω τμήμα που συνηγορεί σε ένα σαφώς πιο δυναμικό και σπορ ύφος.