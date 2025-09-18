H Toyota Gazoo Racing αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τα δεδομένα που αντλήθηκαν από το ιαπωνικό πρωτάθλημα Super Taikuy Series, παρουσιάζει μια αναβαθμισμένη εκδοχή της GR Corolla η οποία υιοθετεί μια σειρά στοχευμένων αλλαγών οι οποίες αποσκοπούν σε ακόμα υψηλότερες επιδόσεις υπό πίεση, σε αγωνιστικά και μη τερέν.

Αρχικά οι μηχανικοί της Gazoo Racing έχουν ενισχύσει τη δομή του πλαισίου στα σημεία συναρμογής στο μπροστινό μέρος του αμαξώματος, στο δάπεδο και στους πίσω τροχούς, προς όφελος μεγαλύτερης στρεπτικής ακαμψίας και της καλύτερης ανταπόκρισης του πλαισίου σε συνθήκες, όπως π.χ. η πίστα του Nurburgring όπου είναι εντονότερες οι κατακόρυφες και πλευρικές δυνάμεις G που αναπτύσσονται.

Από τις βελτιώσεις δεν έχει εξαιρεθεί ο κινητήρας ο οποίος επωφελείται από μία επιπλέον, νέου σχεδιασμού εισαγωγή αέρα η οποία αναλαμβάνει για την αποτελεσματικότερη ψύξη του σε απαιτητικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμα και υπό συνεχή πίεση, ακόμα και με μόνιμα εξαντλημένη τη διαδρομή του δεξιού πεντάλ.

Εν είδει υπενθύμισης η GR Corolla εφοδιάζεται με turbo κινητήρα βενζίνης 1,6 λίτρων με απόδοση 304 ίππων η οποία μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς με την συνδρομή του συστήματος GR-Four. Αυτό με τη σειρά του, με τη συνδρομή των προγραμμάτων οδήγησης μπορεί να μεταβάλλει την κατανομή ροπής δίνοντας, αναλόγως τις συνθήκες, και την επιλογή του οδηγού, περισσότερη στον πίσω άξονα.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της πρόθεσης των Ιαπώνων για συνεχείς βελτιώσεις, πλην της αναβαθμισμένης εκδοχής του μοντέλου θα διαθέσει στους ήδη ιδιοκτήτες της ένα πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού το οποίο αυξάνει τη διαθέσιμη ροπή από 370 σε 400 Nm ροπής, μέγεθος που αφορά και την ανανεωμένη GR Corolla. Το λογισμικό παραλλάζει ελαφρώς και τις ποσοστώσεις στην κατανομή ροπής ανάμεσα σε μπροστινούς και πίσω τροχούς, αναλόγως με την επιλογή του προγράμματος οδήγησης.

Στις αλλαγές συνυπολογίστε και την ενίσχυση του standard ηχοσυστήματος JBL το οποίο ενσωματώνει το σύστημα Active Sound Control με τρεις ρυθμίσεις που συντονίζονται με την επιλογή του προγράμματος οδήγησης και συνδυάζεται με ένα νέο subwoofer στο πορτ μπαγκάζ που όταν το καλεί η περίσταση αναλαμβάνει να τονίζει τον turbo ήχο.

H διάθεσή της ανανεωμένης GR Corolla θα ξεκινήσει από την Ιαπωνία το Νοέμβριο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος με την Toyota να υπόσχεται ένα πιο «δίκαιο» σύστημα αντί της κλήρωσης που ίσχυε για την προηγούμενη εκδοχή της.