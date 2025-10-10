Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Το χώρο επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής (10/10) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Όπως είπε ο κ. Δούκας έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, η εκτίμηση των αρμοδίων των κατασκευαστικών εταιρειών είναι ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2027.