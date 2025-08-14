Στην κυκλοφορία επιστρέφει η οδός Βασιλίσσης Ολγας όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, γνωστοποιώντας πως, μέχρι τέλος Αυγούστου, παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

«Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα», σχολίασε, σημειώνοντας πως στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου, η καλύτερη ροή οχημάτων, η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ενημερώνοντας για την πρόοδο των εργασιών, ο κ. Δούκας έγραψε πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός νέου χώρου πρασίνου, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας ‍καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Ολγας με το Ζάππειο.

Οπως πρόσθεσε, για την απέναντι μεριά διαμορφώνεται ένα πεζοδρομημένο τμήμα με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και τις γραμμές του τραμ που ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία.

«Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Ολγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν», σχολιάζει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.