«Λουκέτο» σε 11 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δεν τηρούν την νομοθεσία σχετικά με τη χρήση κοινοχρήστου χώρου, βάζει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ο Δήμος Αθηναίων. Να σημειωθεί ότι το μέτρο είναι προσωρινό.

Χ. Δούκας: «Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά»

«Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να τον περιορίζουν ή να τον εκμεταλλεύονται εις βάρος των πολλών. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους της. Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

23 σφραγίσεις το Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμά Γεωργιάδη, μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε 23 σφραγίσεις καταστημάτων που παραβίαζαν τη νομοθεσία για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου.

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, αφορούν:

• 2 καταστήματα για 10 ημέρες

• 1 κατάστημα για 6 ημέρες

• 3 καταστήματα για 5 ημέρες

• 2 καταστήματα για 4 ημέρες

• 1 κατάστημα για 3 ημέρες

• 2 καταστήματα για 2 ημέρες

Από τα έντεκα καταστήματα, τα δέκα βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα (περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο) και ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Αμπελόκηποι, Πολύγωνο, κλπ).

Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 130 σφραγίσεις.