5 το πρωί: Συμφωνία για Γάζα – «Ψυχροί» πρώην και νυν στη ΝΔ – Αναζητά πρωθυπουργό η Γαλλία
Χαμάς και Ισραήλ αποδέχτηκαν το πρώτο σκέλος του σχεδίου Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Γάζα
1
Ιστορική συμφωνία για Γάζα
- Η ανακοίνωση: Ισραήλ και Χαμάς «ενέκριναν» την πρώτη φάση του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.
- Άμεση εφαρμογή: Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.
- Επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου: Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι οι δυο τους αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της σύναψης συμφωνίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.
2
Πολιτική Ένταση και Τεχνητή Νοημοσύνη στο Ωδείο Αθηνών
- Η συνάντηση Μητσοτάκη – Καραμανλή: Απόντος τελικά του Αντώνη Σαμαρά, με τη σεναριολογία περί ίδρυσης νέου κόμματος να παραμένει έντονη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή εμφάνιση των δύο πολιτικών, μετά από μεγάλο διάστημα, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου που επιμελήθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Ευρυπίδης Στυλιανίδης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.
- Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού: Η πολιτική ψυχρότητα και η φορτισμένη ατμόσφαιρα κυριάρχησαν στην εκδήλωση, επισκιάζοντας το θεσμικό της περιεχόμενο. Κατά την παρέμβασή του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Ελλάδα και τις ψηφιακές υποδομές, αναφέροντας την ανάγκη για συνταγματική αναθεώρηση που να περιλαμβάνει τη νέα τεχνολογία.
- Προβληματισμοί και Βιοηθική: Οι ομιλητές εξέφρασαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κοινωνία και τον άνθρωπο, με έμφαση στις θεμελιώδεις αξίες του κράτους δικαίου και τη βιοηθική προσέγγιση στην εφαρμογή της τεχνολογίας. Ο επιμελητής του τόμου, κ. Στυλιανίδης ανέδειξε την ανάγκη σύγκλισης των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων για την προετοιμασία της νέας γενιάς.
3
«Αποστολή εξετελέσθη» από Λεκορνί, το μπαλάκι στον Μακρόν
- Ο Λεκορνί έκανε ότι του ζητήθηκε: Μετά από 48 ώρες διαπραγματεύσεων με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, εκτός από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση και την αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία, που δε θέλουν σχηματισμό κυβέρνησης (αλλά εκλογές και παραίτηση Μακρόν), ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, μετά από συνάντηση με τον Μακρόν, υποστήριξε ότι η χώρα μπορεί να έχει νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες.
- Βασικό αγκάθι το ασφαλιστικό: Κατά τις διαπραγματεύσεις, ο Λεκορνί διαπίστωσε ότι το βασικό ζήτημα που δυσκολεύει τον σχηματισμό κυβέρνησης είναι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο τα αριστερά κόμματα, για να συμμετέχουν σε κυβέρνηση, θέλουν να ανασταλεί. Η πλευρά των μακρονικών εμφανίστηκε κάπως διαλλακτική σε αυτό, όμως μένει να φανεί αν η αναστολή του είναι εφικτή.
- Ο Μακρόν πρέπει να αποφασίσει: Ενώ όλα τα κόμματα θέλουν, σύμφωνα με τον Λεκορνί, να περάσει προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του έτους, το ζήτημα του ασφαλιστικού, αν λυθεί, θα φέρει το σενάριο «συγκατοίκησης» με σχηματισμό κυβέρνησης από την Αριστερά. Ο γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει αυτό το βήμα ή θα προτιμήσει διάλυση της Βουλής και εκλογές.
4
Αεροπορικό ατύχημα στο Τατόι
- Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους: Ένα P2002-JF Tecnam κατέπεσε στο Τατόι, το πρωί της Τετάρτης με τους δύο πιλότους να μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, ενώ ο άλλος φέρει κατάγματα. Οι πρώτες εκδοχές για την αιτία της πτώσης περιλαμβάνουν απώλεια στήριξης ή μηχανικό πρόβλημα.
- Πώς συνέβη η πτώση: Το διθέσιο αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Ενώ πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο. Το P2002-JF συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.
- Η ταυτότητα του αεροσκάφους: Το P2002-JF Tecnam είναι ιταλικό, μονοκινητήριο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, που χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα και στην Αργεντινή. Εισήλθε σε παραγωγή το 2002 και χρησιμοποιείται από την 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Πολεμικής Αεροπορίας. Διαθέτει κινητήρα Rotax 912 S2 και μπορεί να φτάσει τα 14.000 πόδια ύψος πτήσης.
5
Οι αλλαγές στους μισθούς των Ενόπλων δυνάμεων και στα Σώματα Ασφαλείας
- Νέο έτος: Από τον Ιανουάριο του 2026 αναμένεται να φανούν οι αυξήσεις, παρόλο που αρχικό πλάνο ήταν να φανούν τον Οκτώβριο, ωστόσο το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί ακόμα σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για αυξήσεις που αφορούν 151.422 στελέχη από τα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
- Επικοινωνιακές αυξήσεις: Σύμφωνα με τον Βασίλη Τσιλιγιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) και Σμήναρχες ε.α.,«σε βάθος χρόνου βλέπουμε ότι οι αυξήσεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακές και σε βάθος χρόνου, εάν μέναμε με την εξέλιξη που είχαμε, όχι μόνο θα είχαμε όχι μόνο μεγαλύτερες αυξήσεις, αλλά και την σιγουριά ότι θα τις πάρουμε».
- Νέο μισθολόγιο: Διαμορφώνεται ο βασικός μισθός, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, με το ποσό που προκύπτει να δέχεται μια προσαύξηση με έναν συντελεστή, ανάλογα με τον βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, αλλάζει η λογική των κλιμακίων, τα οποία μάλιστα μειώνονται από 35 σε 20. Ακόμα, αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων και δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.