Εν αναμονή των «καλών νέων», στα οποία αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, σε συνέντευξη τύπου, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκεται η Γαλλία, καθώς ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός δήλωσε ότι «βλέπει» τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης να γίνεται όλο και πιο απίθανη, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες με διάφορα πολιτικά κόμματα έδειξαν μια γενική προθυμία να ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός για το ερχόμενο έτος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Οι συναντήσεις με τα υπόλοιπα κόμματα

Στο πλαίσιο τη εξεύρεσης λύσης λοιπόν, ο Λεκορνί συναντάται σήμερα με τις ηγεσίες των κομμάτων της αριστεράς. Η αρχή έγινε το πρωί, όπου ο Γάλλος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Μέγαρο Ματινιόν. Λίγο αργότερα, το μεσημέρι, την πόρτα του μεγάρου όπου εδρεύουν παραδοσιακά οι Γάλλοι πρωθυπουργοί πέρασαν οι εκπρόσωποι των Πρασίνων, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται να κάνουν το ίδιο και οι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Εν συνεχεία, ο Λεκορνί, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα μεταβεί στα Μέγαρο των Ηλυσίων για να παρουσιάσει στον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν «τις λύσεις που βρίσκονται στο τραπέζι. Αν καταφέρουμε να βρούμε λύσεις».

«Έχω βάσιμους λόγους να σας πω ότι, μεταξύ των καλών νέων, όλες οι διαβουλεύσεις που είχα με την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, με τον Πρόεδρο της Γερουσίας, με όλα τα πολιτικά κόμματα: το UDI, το κόμμα Yonne, τους Ρεπουμπλικάνους, την Place Publique, το MoDem, το Horizon, το Renaissance και άλλα, δείχνουν ότι υπάρχει η επιθυμία να υπάρξει ένας προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου» ήταν τα λόγια του

Τα πιθανά σενάρια

Σε περίπτωση εξεύρεσης λύσης, το πιθανότερο είναι ο Λεκορνί να παραμείνει στην πρωθυπουργία αν και δεν αποκλείεται τα κόμματα της κεντροαριστεράς να ζητήσουν την ανάδειξη κάποιου άλλου πολιτικού, προφανώς προερχόμενου από τους κόλπους τους.

Από εκεί και πέρα, αν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, τότε δεν αποκλείεται η χώρα να οδηγηθεί σε νέες εκλογές. Βέβαια, ένα τέτοιο σενάριο δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση πως θα δοθεί τέλος στο πολιτικό τέλμα στο οποίο έχε περιέλθει εδώ και έναν χρόνο η γαλλική πολιτική σκηνή, καθώς το πιθανότερο είναι και πάλι καμία πολιτική παράταξη να μην κατορθώσει να λάβει την απαραίτητη πλειοψηφία.

Τρίτο και λιγότερο πιθανό σενάριο είναι εκείνο της παραίτησης του Εμμανουέλ Μακρόν και της πρόωρης διενέργειας προεδρικών εκλογών. Με τον Γάλλο πρόεδρο να αποκλείει αυτήν την προοπτική επανειλημμένα, οι αναλυτές θεωρούν πολύ δύσκολο το να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση. Από την άλλη πλευρά, αν επέλεγε να το πράξει άμεσα, η Μαρίν Λεπέν δεν θα είχε το δικαίωμα να είναι υποψήφια, καθώς έχει καταδικαστεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Η ίδια έχει ασκήσει έφεση, η οποία όμως ακόμα δεν έχει εκδικαστεί, γεγονός που την αποκλείει από τη διαδικασία.

Η πολιτική κρίση ροκανίζει το ΑΕΠ

Την ίδια ώρα, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει μόλις το 0,8% φέτος, λόγω της μειωμένης εμπιστοσύνης των επενδυτών και της υποτονικής αγοράς εργασίας. Μέχρι το τέλος του 2025, η πολιτική κρίση θα έχει κοστίσει στη γαλλική οικονομία 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης, ή 15 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το OFCE, ένα οικονομικό παρατηρητήριο με έδρα το Παρίσι.

«Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι εταιρείες παγώνουν τα πάντα, τόσο τις επενδύσεις όσο και την απασχόληση. Και τα νοικοκυριά αποταμιεύουν επίσης περισσότερο», δήλωσε στο AFP ο οικονομολόγος του OFCE, Ερίκ Εγιέ.

Σύμφωνα με ειδικούς της Allianz Trade, οι πρόωρες εκλογές του Μακρόν από μόνες τους κόστισαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, με βάση την επακόλουθη μείωση των φορολογικών εσόδων και την αύξηση των γαλλικών επιτοκίων.