Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μεταφέρθηκαν οι δύο χειριστές του εκπαιδευτικού αεροσκάφους που έπεσε στο Τατόι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Ο ένας νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στη ΜΕΘ, ενώ ο άλλος φέρει κατάγματα.

Οι δύο εκδοχές που εξετάζονται για την πτώση

Το αεροσκάφος αυτό, το οποίο δεν πετάει νύχτα, σε αντίθεση με τον αντικαταστάτη του που πετούσε, έχει πέσει μονοκόμματα, δεν έχει συρθεί στο έδαφος και αυτό κάνει τους έμπειρους χειριστές να έχουν μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της συντριβής.

Το πιο πιθανό είναι η απώλεια στήριξης, καθώς το αεροσκάφος πετούσε στα 1.000 πόδια. Θα μπορούσε να υπάρχει και κάποιο μηχανικό πρόβλημα αλλά αυτό δεν μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο. Το αεροσκάφος μοιάζει να έχει πέσει σαν «ασανσέρ».

Αν είχε «χάσει» τον κινητήρα από κατασκευής και λόγω των πτερύγων του θα μπορούσε να συνεχίσει την πτήση για κάποιο διάστημα σαν ένα ανεμόπτερο, και όταν έπεφτε θα σέρνονταν στο έδαφος. Αν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να ελεγχθεί η γωνία ανόδου.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως πριν πέσει το αεροσκάφος στο Τατόι αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού.

Αυτή την στιγμή όλοι ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη, ενώ φυσικά προηγείται η υγεία των ιπταμένων.

Το αεροσκάφος αυτό άλλωστε χρησιμοποιείται και για πτήσεις κατά τη διάρκεια του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας με μαθητές και έτσι θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε περίπτωση μηχανικού ζητήματος που θα μπορούσε να εμφανιστεί ξανά στο μέλλον.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπηρετεί σε δύο Πολεμικές Αεροπορίες, την ελληνική και αυτή της Αργεντινής.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι αναφέρονται τα εξής:

«Εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:52, στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.»

Ποια είναι η ταυτότητα του P2002-JF

Πρόκειται για διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο, με σταθερό σύστημα προσγείωσης. Είναι ιταλικής κατασκευής, εισήλθε σε παραγωγή για πρώτη φορά το 2002 και αντικατέστησε το Τ-41D.

Η Ελλάδα προμηθεύτηκε το πρώτο τον Οκτώβριο του 2018 και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία από τα δώδεκα συνολικά. Υπηρετούν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας.