Δύο πρωθυπουργοί ένας νυν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ένας πρώην ο Κώστας Καραμανλής δίνουν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» στο Ωδείο Αθηνών, απέναντι από τα ιστορικά γραφεία του κόμματος.

Η είσοδος του Κώστα Καραμανλή στο Ωδείο προκάλεσε τις επευφημίες των παρευρισκομένων, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αφίχθη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω χειροκροτημάτων. Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε δια χειραψίας πολλούς από όσους βρίσκονταν στην αίθουσα και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Στην εκδήλωση παρίστανται, μεταξύ άλλων, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Δένδιας κ.ά

Η απουσία Σαμαρά

Στην παρουσίαση του βιβλίου ήταν καλεσμένος και ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί, μια επιλογή που όπως λέει το περιβάλλον του είναι καθαρά προσωπική. Παρόλα αυτά εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Στην απουσία του αναφέρθηκε στο Facebook ο νομικός σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Σαμαρά και της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κ. Δημήτρης Γιάννος. «Κάποια πράγματα είναι πάνω και πέρα από την πολιτική!» έγραψε ο κ. Γιάννος.

Μητσοτάκης: Η χώρα μας έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την εκδοτική πρωτοβουλία, σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας.

«Η Ελλάδα είναι μία από τις 7 χώρες που επελέγησαν για AI factories» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι φιλοδοξούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και ότι η χώρα μας έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τα deepfakes είναι εδώ, προσθέτοντας ότι συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να αγνοήσει τις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

