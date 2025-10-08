Εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Τατοΐου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε ως πλήρωμα δυο μέλη, με την Πολεμική Αεροπορία να έχει αναλάβει το συμβάν.

Κατά την απογείωση το αεροσκάφος δεν κατάφερε να πάρει ύψος, ενώ αποκολλήθηκε κομμάτι του φτερού, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί εκτός διαδρόμου.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Τα μέλη του πληρώματος παρέλαβε ασθενοφόρο και μεταφέρονται στο 251 ΓΝΑ. Κατά πληροφορίες, η κατάσταση του ενός κρίνεται σοβαρή.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Πολεμική Αεροπορία.