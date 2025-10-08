Ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Τατόι.

Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να πάρει ύψος κατά την απογείωση, με αποτέλεσμα να εκτραπεί εκτός διαδρόμου, ενώ στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις διάσωσης.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, το P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002.

Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού.

Το αεροσκάφος είναι ελαφρύ και φέρει κινητήρα Bombardier Rotax 912 S2, έναν τετρακύλινδρο εμβολοφόρο κινητήρα που αποδίδει 98,5 ίππους στις 5.800 στροφές ανά λεπτό (ΣΑΛ).

Εχει εκπέτασμα πτερύγων 8,6 μέτρων, μήκος 6,61 μέτρα και ύψος 2,43 μέτρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τους 142 κόμβους (περίπου 263 χιλιόμετρα την ώρα). Μπορεί να πετάξει σε ύψος έως 14.000 πόδια (4.260 μέτρα) και το μέγιστο βάρος απογείωσης ανέρχεται στα 620 κιλά.

Το αεροσκάφος διαθέτει χωρητικότητα καυσίμου 100 λίτρων (εκ των οποίων 99 λίτρα χρησιμοποιήσιμα), με μέση κατανάλωση περίπου 17 λίτρων ανά ώρα, προσφέροντας εμβέλεια έως 568 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου 1.050 χιλιόμετρα.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών είναι 20 κιλά.