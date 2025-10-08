Για το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) και Σμήναρχος ε.α.

Από τον Ιανουάριο 2026 οι αυξήσεις

Οι αυξήσεις αναμενόταν να φανούν τον Οκτώβρη ωστόσο το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί καν σε δημόσια διαβούλευση. Έτσι αναμένεται να γίνει από τον Ιανουάριο του 2026 και ουσιαστικά αυτά θα έρθουν αναδρομικά.

Οι αυξήσεις αφορούν σε 151.422 στελέχη τόσο σε Σώματα Ασφαλείας όσο και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναφορικά με τις Ένοπλες Δυνάμεις οι αυξήσεις αφορούν πάνω από 75.000 στελέχη

Στρατιωτικοί: Ο «χάρτης» των αυξήσεων

Από 1η Απριλίου 2025:

Οριζόντια αύξηση 30€ στους βασικούς μισθούς

Από 1η Ιουλίου 2025: Αύξηση 100€ στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας

Από 1η Οκτωβρίου 2025: Κλιμακωτές αυξήσεις 13% έως 20%

«Τα ποσά που αναφέρθηκαν είναι μεικτές αποδοχές, και το θέμα είναι ότι στις παρουσιάσεις του το υπουργείο συμπεριλαμβάνει και τα ποσά που έχουν δοθεί ήδη από πέρσι τον Γενάρη και τα οποία κάποια από αυτά έχουν δοθεί σε όλο το Δημόσιο. Και τα 30 ευρώ που δόθηκαν πέρσι τον Απρίλιο, και την φοροαπαλλαγή που προκύπτει και την εμφανίζει ως αύξηση στους πίνακες από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Αύξηση μη αύξηση»

Εμφανίζονται ως αύξηση αλλά ουσιαστικά δεν είναι αύξηση που εξαγγέλλει το υπουργείο. Το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί ακόμα ούτε στην δημόσια διαβούλευση. Ο ανθυπολοχαγός έπαιρνε πέρσι τον Γενάρη καθαρά στα 1100 ευρώ χονδρικά, και φτάσει με όλες τις αυξήσεις που δόθηκαν σε όλο το Δημόσιο και τις φοροαπαλλαγές, γύρω στα 1300. Αυτή είναι η «πραγματική» αύξηση που θα μπει στην τσέπη του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασίλης Τσιλιγιάννης.

«Δεν υπάρχουν σπίτια για τους στρατιωτικούς»

«Αυτός ο ανθυπολοχαγός θα πάει στον Έβρο ή στην Σάμο, ο ιδιοκτήτης σπιτιού που άκουσε την αύξηση, λέει 50 ευρώ και πάνω αύξηση στο ενοίκιο. Έτσι θα δώσει 600 ευρώ στο ενοίκιο για ένα σπίτι που με το ζόρι καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες, θα θέλει 200-300 ευρώ για τις μετακινήσεις του. δεν υπάρχουν σπίτια να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των στρατιωτικών», συνέχισε ο κ. Τσιλιγιάννης.

Επικοινωνιακές οι αυξήσεις

«Σε βάθος χρόνου βλέπουμε ότι οι αυξήσεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακές και σε βάθος χρόνου, εάν μέναμε με την εξέλιξη που είχαμε, όχι μόνο θα είχαμε όχι μόνο μεγαλύτερες αυξήσεις, αλλά και την σιγουριά ότι θα τις πάρουμε. Πχ, χάνω 6 βαθμούς.

Αύριο το πρωί έρχεται ένα μνημόνιο, και δεν μου δίνει αυξήσεις. Θα έχω χάσει και τους βαθμούς και θα υποστώ και υποβάθμιση. Οι συντάξεις παραμένουν κομμένες. Έχουμε υποστεί 2 περικοπές με τα μνημόνια τις οποίες ποτέ δεν επαναφέραμε στα επίπεδα του 2012. Έχουν αποκοπεί και από τις αυξήσεις των εν ενεργεία με αποτέλεσμα να μην παίρνουν αυτές τις αυξήσεις», σημείωσε ο κ. Τσιλιγιάννης για τους συνταξιούχους.

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

Αλλάζει η λογική των κλιμακίων

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων

Δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη