Έναν νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες μπορεί να έχει η Γαλλία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο παραιτηθείς και απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, πετώντας έτσι το μπαλάκι της απόφασης για να δώσει ή όχι εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δηλώσεις του Λεκορνί στο κανάλι France 2 της γαλλικής τηλεόρασης ήρθαν έπειτα από την ενημέρωση που έδωσε στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων για τις μαραθώνες διήμερες διαπραγματεύσεις που είχε -έπειτα από σχετική εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του- με τις ηγεσίες των περισσότερων κομμάτων της Εθνοσυνέλευσης.

Όπως τόνισε ο Λεκορνί, μιλώντας στο γαλλικό κανάλι -απηχώντας μια γρήγορη δήλωση που έκανε νωρίτερα έπειτα από τις συναντήσεις με την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των κομμάτων της αριστεράς που αναζητούν κάποια συνεργασία για τον σχηματισμό κυβέρνησης (σε αυτά δεν συγκαταλέγεται η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν)- «το ενδεχόμενο της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και της προκήρυξης νέων εκλογών απομακρύνεται».

Στο ίδιο πλαίσιο ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η αποστολή του έχει ολοκληρωθεί και ανέφερε ότι όλα τα κόμματα με τα οποία μίλησε, εκτός από την Εθνική Συσπείρωση και την Ανυπότακτη Γαλλία, του υπογράμμισαν πως «είναι πολύ επικίνδυνο η χώρα να μην έχει προϋπολογισμό για το 2026 μέχρι τον Δεκέμβριο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση άμεσα ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα περάσει προϋπολογισμό είναι το ζήτημα του «παγώματος» της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Μια αναστολή της μεταρρύθμισης, θα κόστιζε στη χώρα «3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027», ανέφερε.

Το ζήτημα που τίθεται πλέον είναι αν ο Μακρόν θέλει συγκατοίκηση

Με δεδομένες τις δηλώσεις Λεκορνί, πως μια κυβέρνηση είναι εφικτή και πως η δική του αποστολή τελείωσε, η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Εμμανουέλ Μακρόν.

Τα κόμματα της αριστεράς, οι Σοσιαλιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι Πράσινοι που ζητούν να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια κυβέρνηση, θέλουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα θέλουν να παγώσουν οι προβλέψεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που ανεβάζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αργά χθες το βράδυ η πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν Ελζαμπέτ Μπορν, επί τον ημερών της οποίας πέρασε το νομοσχέδιο υποστήριξε ότι αν είναι να βγει η χώρα από το πολιτικό αδιέξοδο η ίδια είναι ανοιχτή η «να παγώσει» μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού.

Από την πλευρά τους οι Πράσινοι, λίγο πριν από τις ανακοινώσεις Λεκορνί σε δελτίο Τύπου είχαν ξεκαθαρίσει πως «αν ο Μακρόν αρνηθεί τη «συγκατοίκηση», τότε πρέπει να φύγει».

Όπως τόνισαν αναφερόμενοι στο πως έφτασε μέχρι εδώ η κατάσταση: «Το προεδρικό στρατόπεδο είχε προτιμήσει να βασιστεί σε μια ασταθή μειοψηφική συμμαχία με τους Ρεπουμπλικάνους παρά να ξεκινήσει σοβαρές συζητήσεις με (σ.σ. την συμμαχία της Αριστεράς) το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), το οποίο κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές».

Το σενάριο της συγκατοικήσης που είναι και αυτό που εξ αρχής ζητούσαν τα κόμματα του NFP, αλλά απέρριπτε με κάθε τρόπο ο ίδιος ο Μακρόν και τα κόμματα που τον στηρίζουν, δεν είναι σπάνιο στην Γαλλία. Σύμφωνα με αυτό, ο πρωθυπουργός κυβερνά με την υποστήριξη του κοινοβουλίου, ενώ ο πρόεδρος διατηρεί επιρροή κυρίως στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η Γαλλία έχει βιώσει τρεις τέτοιες περιόδους, πιο πρόσφατα από το 1997 έως το 2002, όταν ο Πρόεδρος Ζακ Σιράκ μοιράστηκε την εξουσία με τον Σοσιαλιστή Πρωθυπουργό Λιονέλ Ζοσπέν.

Η πολιτική κρίση ροκανίζει το ΑΕΠ

Την ίδια ώρα, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει μόλις το 0,8% φέτος, λόγω της μειωμένης εμπιστοσύνης των επενδυτών και της υποτονικής αγοράς εργασίας. Μέχρι το τέλος του 2025, η πολιτική κρίση θα έχει κοστίσει στη γαλλική οικονομία 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης, ή 15 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το OFCE, ένα οικονομικό παρατηρητήριο με έδρα το Παρίσι.

«Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι εταιρείες παγώνουν τα πάντα, τόσο τις επενδύσεις όσο και την απασχόληση. Και τα νοικοκυριά αποταμιεύουν επίσης περισσότερο», δήλωσε στο AFP ο οικονομολόγος του OFCE, Ερίκ Εγιέ.

Σύμφωνα με ειδικούς της Allianz Trade, οι πρόωρες εκλογές του Μακρόν από μόνες τους κόστισαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, με βάση την επακόλουθη μείωση των φορολογικών εσόδων και την αύξηση των γαλλικών επιτοκίων.