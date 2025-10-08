Μια ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον, η οποία ανακαλύφθηκε ξανά μετά από 50 χρόνια, προβάλλεται λίγο πριν την επέτειο των 85 ετών από τη γέννησή του.

Στη συνέντευξη, που πραγματοποιήθηκε από τον νεαρό τότε DJ Νίκι Χορν, ο Τζον Λένον μιλά ανοιχτά για τους φόβους του ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθούσε τις επικοινωνίες του λόγω της αντιπολεμικής του δράσης.

Ο Χορν, 24 ετών τότε και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου, επισκέφθηκε το διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη για μια εκτενή συνομιλία. Αν και τμήματα της είχαν μεταδοθεί το 1975, τα αρχικά καρούλια με τις ηχογραφήσεις είχαν εξαφανιστεί, μέχρι που ο Χορν τα ανακάλυψε πρόσφατα σε μια σκονισμένη κούτα στο σπίτι του, χαρακτηρίζοντάς τα «χρυσάφι».

Ο Τζον Λένον είχε μηνύσει τη διοίκηση Νίξον για παράνομη παρακολούθηση και εξέφρασε τις υποψίες του ότι παρακολουθούνταν συνεχώς. Ο ίδιος περιγράφει πως υπήρχαν συνεχώς άγνωστοι γύρω από το σπίτι του και αυτοκίνητα τον ακολουθούσαν σε κάθε βήμα του.

Ο Τζον Λένον σε εκείνη την ξεχασμένη συνέντευξη μιλά για τον τέταρτο προσωπικό δίσκο του, “Walls and Bridges“, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της 18μηνης προσωρινής του απομάκρυνσης από τη Γιόκο Όνο.

Αρχικά, ο Λένον σκεφτόταν να τον απορρίψει, καθώς δεν άντεχε να ακούσει τις ηχογραφήσεις. Τελικά, μετά από παρότρυνση των φίλων του, αποφάσισε να τον κυκλοφορήσει. Το άλμπουμ έγινε χρυσό στις ΗΠΑ.

Ο Χορν θυμάται ότι ήταν νευρικός πριν από τη συνέντευξη, αλλά ο Λένον τον έκανε να αισθανθεί άνετα, ακόμη και ψήνοντας σοκολατένια μπισκότα για εκείνον.

Ο Τζον Λένον μιλά επίσης για τη γενικότερη αντιμετώπιση των ροκ σταρ από την κυβέρνηση, αναφέροντας ότι και άλλοι καλλιτέχνες όπως οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς αντιμετώπιζαν προβλήματα για να πραγματοποιήσουν περιοδείες.

Η ιστορική συνέντευξη θα μεταδοθεί ολόκληρη από το Boom Radio προσφέροντας στους θαυμαστές του Λένον μια σπάνια ματιά στις σκέψεις και τη ζωή του μουσικού λίγο πριν από την τραγωδία που ακολούθησε έξω από το διαμέρισμά του το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου του 1980.

Με πληροφορίες από The Guardian