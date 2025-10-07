Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού και κωμικού Ρόμπιν Γουίλιαμς, εξέφρασε την αντίθεσή της στο περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη και αφορά τον πατέρα της.

«Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο του μπαμπά που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε η Ζέλντα σε μια ιστορία στο Instagram τη Δευτέρα. «Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να τα δω ή ότι θα τα καταλάβω, Αν απλά προσπαθείτε να με τρολάρετε, έχω δει πολύ χειρότερα, θα το περιορίσω και θα προχωρήσω. Αλλά σας παρακαλώ, αν έχετε λίγη αξιοπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό σε αυτόν και σε μένα, σε όλους μάλιστα, τελεία και παύλα. Είναι ηλίθιο, είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, και πιστέψτε με, δεν είναι αυτό που θα ήθελε.

«Είναι εξοργιστικό να βλέπεις την κληρονομιά πραγματικών ανθρώπων να συμπυκνώνεται σε κάτι για να μπορούν άλλοι να παράγουν φρικτά TikTok με μαριονέτες.

Δεν δημιουργείτε τέχνη, δημιουργείτε αηδιαστικά, υπερβολικά επεξεργασμένα hot dogs από τις ζωές των ανθρώπων, από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, και μετά τα χώνετε στο λαιμό κάποιου άλλου ελπίζοντας ότι θα σας δώσουν ένα μικρό like και θα τους αρέσει. Αηδιαστικό.

Η AI δεν είναι το μέλλον, αναμασάει το παρελθόν

Και για το καλό όλων, σταματήστε να το αποκαλείτε «το μέλλον», η τεχνητή νοημοσύνη απλώς ανακυκλώνει και αναμασάει το παρελθόν για να το ξανακαταναλώσει. Καταναλώνετε το Human Centipede του περιεχομένου, και από το τέλος της γραμμής, ενώ οι άνθρωποι μπροστά γελάνε και γελάνε, καταναλώνουν και καταναλώνουν».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Zelda Williams, ηθοποιός και σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε την κωμωδία τρόμου Lisa Frankenstein του 2024, καταγγέλλει τις αναπαραστάσεις του πατέρα της με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 63 ετών.

Το 2023, σε μια ανάρτηση στο Instagram που υποστήριζε την εκστρατεία της Screen Actors Guild κατά της τεχνητής νοημοσύνης, έγραψε: «Εδώ και χρόνια βλέπω πόσοι άνθρωποι θέλουν να εκπαιδεύσουν αυτά τα μοντέλα για να δημιουργήσουν/αναπαράγουν ηθοποιούς που δεν μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, όπως ο μπαμπάς μου. Αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πολύ πραγματικό.

Κακή απομίμηση σπουδαίων ανθρώπων

«Έχω ήδη ακούσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να κάνει τη «φωνή» του να λέει ό,τι θέλουν οι άνθρωποι και, ενώ προσωπικά το βρίσκω ενοχλητικό, οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα δικά μου συναισθήματα.

Αυτές οι αναπαραστάσεις είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μια κακή απομίμηση σπουδαίων ανθρώπων, αλλά στη χειρότερη περίπτωση, ένα φρικτό τέρας τύπου Φρανκενστάιν, φτιαγμένο από τα χειρότερα κομμάτια αυτής της βιομηχανίας, αντί για αυτό που θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει».

Η τελευταία ανάρτηση του Williams έρχεται σε μια εποχή που τα deepfakes διασημοτήτων συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε όλα τα πεδία, από πορνογραφικό και πολιτικό περιεχόμενο μέχρι απάτες και διαφημίσεις.

Τον Ιανουάριο, η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον προειδοποίησε για τους «επικείμενους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης» μετά την κυκλοφορία ενός deepfake βίντεο με την ίδια και άλλους διακεκριμένους Εβραίους διασημότητες, όπως ο Τζέρι Σάινφελντ, ο Ντρέικ και ο Άνταμ Σάντλερ, να καταδικάζουν τις αντισημιτικές δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ.

Τον Αύγουστο, μια απάτη με ένα deepfake του frontman των Crowded House, Neil Finn, που μιλούσε ψευδώς για στυτική δυσλειτουργία, έγινε viral, ωθώντας το συγκρότημα να εκδώσει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Τα deepfakes του Robin Williams είναι μέρος μιας ευρύτερης τάσης της AI slop – περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που δημιουργείται για ψυχαγωγία – που τροφοδοτείται από την ταχεία ανάπτυξη δωρεάν εφαρμογών γενετικής AI.

Αρκετά πρόσφατα βίντεο του Robin Williams στο TikTok φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τη νέα εφαρμογή δημιουργίας βίντεο της OpenAI, Sora 2, συμπεριλαμβανομένης μιας ψεύτικης διαφήμισης για την Apple και μιας τελετής απονομής βραβείων μεταξύ του κωμικού και της αείμνηστης Betty White.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία της, η ροή της Sora πλημμύρισε με βίντεο που περιείχαν χαρακτήρες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από σειρές όπως SpongeBob SquarePants, South Park, Pokémon και Rick and Morty.

Η OpenAI δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να επισημάνουν παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας ένα «έντυπο διαφοράς πνευματικών δικαιωμάτων», αλλά ότι μεμονωμένοι καλλιτέχνες ή στούντιο δεν μπορούν να έχουν γενική δυνατότητα εξαίρεσης.

Ο Varun Shetty, επικεφαλής των συνεργασιών με τα μέσα ενημέρωσης της OpenAI, δήλωσε: «Θα συνεργαστούμε με τους κατόχους των δικαιωμάτων για να αποκλείσουμε χαρακτήρες από το Sora κατόπιν αιτήματός τους και θα ανταποκριθούμε σε αιτήματα κατάργησης».