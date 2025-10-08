Ένα ποτήρι σε σχήμα τουλίπας, με μικρή διάμετρο χείλους ώστε οι αρωματικές ενώσεις του κονιάκ να απελευθερωθούν σωστά. Θα το εκτιμούσε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Το συγκεκριμένο απόσταγμα, εκτός από χωνευτικό, είναι και πλούσιο – όλα παίζουν ρόλο. Μυρίστε το λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε με αποξηραμένα φρούτα, μάλλον δαμάσκηνα, καραμέλα και μια νότα κοροϊδίας στο τέλος. Όχι από το κονιάκ, αλλά από το άτομο που κρατά το ποτήρι.

Ήταν το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) όταν η είδηση έφτασε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού στη χώρα μας. Με μία ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα social media, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανακοίνωσε ότι την Τρίτη, θα μιλήσει για κάτι σημαντικό.

Το «κάτι σημαντικό» ονομάστηκε «Η Απόφαση όλων των Αποφάσεων», σε μια γαργαλιστική παρελθοντική αναφορά στην «Απόφαση» του 2010, όταν πήρε το ταλέντο του από το Οχάιο και τους Cleveland Cavaliers και το κουβάλησε μέχρι το Μαϊάμι για τους Heat. Τότε, μέσα από ένα special επεισόδιο 75 λεπτών του ESPN, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του. Ήταν μία από τις σημαντικότερες εξωαγωνιστικές στιγμές του NBA για τον 21ο αιώνα.

Για να καταλάβετε καλύτερα τι συνέβη το 2010, δεκατρία εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για την «Απόφαση» και τη στιγμή της ανακοίνωσης, περισσότερα από το μέσο κοινό των τελικών του NBA για το 2025.

Γνώριζε πολύ καλά λοιπόν, ότι αν χρησιμοποιήσει το ίδιο concept και την ίδια αινιγματική διάθεση, το ενδιαφέρον του κοινού – ειδικά με τα social media στο παιχνίδι – θα είναι τεράστιο. Ποιος δεν θέλει να μάθει κάτι σημαντικό από τον «Βασιλιά» όταν μάλιστα φοράει το ίδιο πουκάμισο με το 2010;

View this post on Instagram A post shared by 👑 (@kingjames)

Όλο το συναισθηματικό βάρος, αυτόματα, μεταφέρθηκε στους φιλάθλους. Οι περισσότεροι πίστεψαν ότι θα ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν. Πλησιάζει τα σαράντα ένα, δεν είναι απίθανο. Βέβαια, δεν ήταν λίγοι αυτοί που από την αρχή μίλησαν για διαφημιστικό τρικ . Η τιμή των εισιτηρίων για τον τελευταίο αγώνα των Lakers, πάντως, εκτοξεύτηκαν.

«Decision 2», ένα μεγάλο φιάσκο

Και η ανακοίνωση έγινε. Γύρω στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (ώρα Αμερικής), ο λογαριασμός γνωστής μάρκας κονιάκ στα social media ανέβασε το βίντεο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ΛεΜπρόν το έκανε retweet με μερικά emoji. Καμία απόσυρση από την ενεργό δράση, κανένα μελλοντικό σχέδιο. Μια συναισθηματική εκμετάλλευση του μπασκετικού κοινού για την προώθηση της συνεργασίας με τη Hennessy, αυτό αποδείχθηκε το «Decision 2».

Η αγωνία των φιλάθλων έδωσε – δικαιολογημένα – τη θέση της στην ενόχληση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος αυτός είναι αδυσώπητος, φτιαγμένος να κερδίζει όχι μόνο από τη δράση ενός αθλητή εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και από την εικόνα του εκτός αυτού – μαζί με τον ίδιο τον αθλητή.

Ωστόσο υπάρχουν και όρια, τα οποία καταπατήθηκαν. Οι φίλαθλοι δεν πρόκειται να κάψουν τη φανέλα του όπως έγινε στο Οχάιο το 2010 – ίσως αρκετοί πατήσουν unfollow στο Instagram, η σύγχρονη μορφή εκδίκησης – αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα διαγράψουν από τη μνήμη τους την «Απόφαση των Αποφάσεων».

Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε έναν αθλητή να αυξήσει το νούμερο του τραπεζικού του λογαριασμού, ωστόσο όλοι έχουμε το δικαίωμα να αισθανθούμε εξαπατημένοι όταν ένα ισχυρό και αυθεντικό συναίσθημα μετατρέπεται σε κάτι φθηνό, με σκοπό να κάνει κάποιον πλουσιότερο.

Μια μεγάλη στιγμή για τον αθλητισμό, όπως θα είναι αναμφίβολα η ανακοίνωση ότι σταματάει το μπάσκετ (όταν το αποφασίσει αυτό) απέκτησε το spin-off που σε λίγο καιρό από τώρα ο ΛεΜπρόν θα θέλει να ξεχάσει. Γιατί μπορεί η γεύση του κονιάκ να είναι γλυκιά, αλλά η γεύση της απογοήτευσης είναι σίγουρα πικρή.