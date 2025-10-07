Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης στην Ισπανία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και αστυνομία. Οι πρώτες αναφορές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κάνουν λόγο για τέσσερις εγκλωβισμένους και τρεις τραυματίες. Ο ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σπασμένο πόδι, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν πιο ελαφρά τραύματα.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ που κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνιση κτιρίου».

Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως δύο άτομα αγνοούνται, με τις έρευνες στο σημείο να συνεχίζονται με drones και εκπαδευμένα σκυλιά.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

«Τουλάχιστον έξι όροφοι κατέρρευσαν» ανέφερε μάρτυρας στο σημείο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο για καιρό και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση για να μετατραπεί σε τετράστερο ξενοδοχείο.

Τις εργασίες είχε αναλάβει η εταιρεία Rehbilita.