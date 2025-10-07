Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα την Τρίτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.

Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Σε ανάρτηση προχώρησε και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος