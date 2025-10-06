Εβδομήνα ακτιβιστές του βελγικού γραφείου της Greenpeace από 17 χώρες, ανάμεσά τους και ακτιβιστές από την Ελλάδα, μπλόκαραν την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου αερίου Zeebrugge, και παρέμειναν εκεί για σχεδόν 30 ώρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές αερίου από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Μετά από 24 ώρες, περισσότεροι από 40 ακτιβιστές παρέμεναν στο σημείο. Το δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου αερίου Arctic Voyager, το οποίο κατευθυνόταν προς τον τερματικό σταθμό του Zeebrugge, γύρισε πίσω στη θάλασσα καθώς οι ακτιβιστές συνέχιζαν να μπλοκάρουν την είσοδο του σταθμού.

Συνελήφθησαν οι ακτιβιστές, κατασχέθηκε το πλοίο

Eνα ακόμη δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν εκεί φαίνεται πως άλλαξε πορεία ως αποτέλεσμα της δράσης. Οι ακτιβιστές του βελγικού γραφείου απομακρύνθηκαν και συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, και το ξημέρωμα της Παρασκευής αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το πλοίο Witness της διεθνούς Greenpeace που συμμετείχε στη δράση κατασχέθηκε και βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι Zeebrugge.

Ενώ η ΕΕ συζητά νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει την ΕΕ να αγοράσει περισσότερο αέριο από τις ΗΠΑ, η Greenpeace καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, καταργώντας σταδιακά το αέριο και επιταχύνοντας τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο τερματικός σταθμός Zeebrugge είναι ο μεγαλύτερος σταθμός εισόδου ρωσικού υγροποιημένου αερίου στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα οι εισαγωγές αερίου από τις ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται. Η διαμαρτυρία αυτή πραγματοποιήθηκε την ώρα που η ΕΕ συζητά το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της Ευρ. Επιτροπής να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου αερίου από τον Ιανουάριο του 2027, και οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ συνεδρίασαν στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την ασφάλεια της ΕΕ.

«STOP στο ορυκτό αέριο»

Στην είσοδο του τερματικού σταθμού Zeebrugge, ακτιβιστές εγκατέστησαν μια φουσκωτή κατασκευή μήκους 10 μέτρων, που απεικονίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου. Δίπλα της, το ιστιοφόρο Witness του διεθνούς γραφείου της Greenpeace φέρει ένα πανό με το σύνθημα «Αυτοί αγαπούν το αέριο, εσύ πληρώνεις το τίμημα. STOP στο ορυκτό αέριο», ενώ ακτιβιστές της οργάνωσης σε 44 καγιάκ εμπόδισαν την πρόσβαση στον τερματικό σταθμό.

Σε μια νέα μελέτη, το βελγικό γραφείο της Greenpeace υπολογίζει ότι μεταξύ 2022 και 2024, η ρωσική εταιρεία Yamal LNG, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, κέρδισε περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια και κατέβαλε περίπου 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρο κερδών στο ρωσικό κράτος. Αυτό είναι ένα ποσό που το ρωσικό κράτος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει 271.000 drones επίθεσης τύπου Shahed – τον Μάρτιο του 2025, περίπου 1.000 drones Shahed χρησιμοποιήθηκαν για να επιτεθούν στην Ουκρανία κάθε εβδομάδα.

Πολλές εταιρείες με έδρα την Ευρώπη έχουν υπογράψει συμβάσεις προμήθειας με την Yamal LNG και έχουν συμβάλει έμμεσα ρίχνοντας δισεκατομμύρια στον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό μεταξύ 2022 και 2024. Μεταξύ αυτών, οι TotalEnergies (εκτιμώμενος φόρος κερδών 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια), SEFE (1,45 δισεκατομμύρια δολάρια) και Naturgy (1,25 δισεκατομμύρια δολάρια) συνέβαλαν σημαντικά.

Η Greenpeace ζητά κυρώσεις στη Ρωσία

Η Greenpeace καλεί την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να απαγορεύσουν την εισαγωγή ρωσικού υγροποιημένου αερίου στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων, με στόχο τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού αερίου. Ταυτόχρονα, πρέπει να σταματήσουν τις νέες συμβάσεις προμήθειας υγροποιημένου αερίου από τις ΗΠΑ και να δεσμευτούν για τη σταδιακή κατάργηση του ορυκτού αερίου έως το 2035.

«Αδιαφορεί η ελληνική κυβέρνηση»

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκαταστήσει και να χρηματοδοτήσει άλλες τέσσερις μονάδες εισαγωγής υγροποιημένου αερίου για να εξυπηρετήσει την εισαγωγή αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη. «Με αυτή την επιλογή η κυβέρνηση αδιαφορεί για την εθνική και διεθνή ανάγκη για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ακολουθώντας τυφλά πολιτικές αντίθετες με τα συμφέροντα των πολιτών και μακροπρόθεσμα της χώρας στο σύνολό της. Η χώρα μας χρειάζεται στροφή 180ο με κατεύθυνση τη βιώσιμη και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με ταχεία απεξάρτηση από το ορυκτό αέριο.» επισήμανε ο Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος της εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.