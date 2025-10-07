Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
5 το πρωί
5 το πρωί: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Τσίπρα – Κρίσιμο διήμερο στη Γαλλία – Στάση αναμονής από τον Πάνο Ρούτσι
5 το πρωί
Κατερίνα Κουτσελάκη

5 το πρωί: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Τσίπρα – Κρίσιμο διήμερο στη Γαλλία – Στάση αναμονής από τον Πάνο Ρούτσι

Δύο αιφνιδιαστικές παραιτήσεις καθορίζουν την επικαιρότητα των επόμενων ημερών σε Αθήνα και Παρίσι. Στα καθ' ημάς, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Σεμπαστιάν Λεκορνί τη δική του από την πρωθυπουργία της Γαλλίας

5 το πρωί
Κατερίνα Κουτσελάκη
1

Η παραίτηση Τσίπρα και η επόμενη μέρα

  • Παραίτηση με πολιτικό μήνυμα: Ο Αλέξης Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι εγκαταλείπει «την ασφάλεια των ορεινών εδράνων», αλλά όχι την πολιτική δράση, και καλώντας σε «αλλαγή από τα κάτω» απέναντι στη «λεηλασία της πατρίδας από ένα καθεστώς διαφθοράς».
  • Διάδοχος ο Θοδωρής Δρίτσας: Ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας θα καταλάβει την έδρα του Τσίπρα στην Α’ Πειραιά, εντασσόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς δήλωσε ότι «το σκέφτηκα και θα την αποδεχθώ».
  • Πολιτικές αντιδράσεις και προοπτικές συνεργασιών: Η παραίτηση Τσίπρα προκάλεσε αιφνιδιασμό στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον γραμματέα του κόμματος Στέργιο Καλπάκη να ζητά αποφυγή αντιπαράθεσης και να επισημαίνει την ανάγκη συνεννόησης και εκλογικής συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

 

2

Δίχως τέλος η πολιτική κρίση στη Γαλλία

  • Παραίτηση-βόμβα με αιχμές: Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του, μόλις 28 ημέρες μετά τον διορισμό του δηλώνοντας πως «δεν μπορεί κανείς να είναι πρωθυπουργός όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις», αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο ίδιος όμως, θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι αύριο, Τετάρτη.
  • Πολιτικός και οικονομικός σεισμός στη Γαλλία: Η παραίτηση προκαλεί νέα περίοδο αστάθειας στο Παρίσι, με τα γαλλικά ομόλογα να δέχονται ισχυρές πιέσεις, τον δείκτη CAC 40 να υποχωρεί και τις αγορές να προειδοποιούν για πιθανή κρίση χρέους, τη στιγμή που η Deutsche Bank θεωρεί τη Γαλλία «πρώτη υποψήφια για κρίση ομολόγων» στη Δύση.
  • Τα τρία σενάρια για το μέλλον του Μακρόν: Μετά την αποχώρηση Λεκορνί, το Παρίσι εξετάζει τρία σενάρια — διορισμό νέου πρωθυπουργού, πρόωρες εκλογές ή ακόμα και παραίτηση του ίδιου του Μακρόν — καθώς οι εσωκομματικές φιλοδοξίες, οι διαρροές και οι δημόσιες αιχμές αποκαλύπτουν βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στο προεδρικό στρατόπεδο.

3

Διαρροές και πολιτικές εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

  • Το άτυπο σημείωμα: Υπό το βάρος των καταγγελιών για διαρροή απόρρητων εγγράφων, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, αλλά αρνείται ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε στην Εξεταστική Επιτροπή άτυπο ενημερωτικό σημείωμα από τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έγγραφο χαρακτηρίστηκε non paper και, σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη, αφορά τεχνικά ζητήματα.
  • Η έρευνα, οι υποκλοπές, οι αποπομπές: Κατά την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τις παράνομες επιδοτήσεις, που ξεκίνησε το 2021, εντοπίστηκαν συνομιλίες που φέρονται να αποδείκνυαν πιέσεις και πάρεμβάσεις. Παρα ταύτα, απαγορεύτηκε η τοποθέτηση «κοριών» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Το 2023, αποπέμφθηκαν «Αδιάφθοροι» που ερευνούσαν την υπόθεση. Κατά την επανεξέταση φακέλων της υπηρεσίας, πιθανολογείται ότι βρέθηκε και το διαβιβαστικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ίσως διέρρευσε σε πολιτικά πρόσωπα.
  • Νέο αίτημα για κλητεύσεις από ΠαΣοΚ: Να κληθούν άμεσα να καταθέσουν στην Εξεταστική ο κ. Μπουκώρος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, ο «Φραπές», ο «Ξυλούρης» και τρεις ιδιοκτήτες ΚΥΔ, ζητούν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Όπως υποστηρίζουν, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών προκαλούν αντιπερισπασμό, με στόχο την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων.
4

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι την «επίσημη» ανακοίνωση

5

Ξεκίνησε η απονομή των βραβείων Νόμπελ 2025

  • Ποιοι έλαβαν το Νόμπελ Ιατρικής; Το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας – Ιατρικής απέσπασαν οι επιστήμονες και ερευνητές Μαρί Μπούνκοβ, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό.
  • Τι ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες; Η εργασία των τριών επιστημόνων αποκάλυψε πώς μια ειδική κατηγορία κυττάρων, που ονομάζονται ρυθμιστικά T κύτταρα (Tregs), λειτουργούν ως «μηχανισμός αυτοελέγχου» του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα, μία από τις αιτίες των αυτοάνοσων ασθενειών. Αυτή η έρευνα είναι σημαντική, καθώς προσφέρει νέες κατευθύνσεις στην ανοσοθεραπεία, «ανοίγοντας τον δρόμο» για την αντιμετώπιση ασθενειών, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος και η απόρριψη μοσχεύματος οργάνου.
  • Ποιο βραβείο θα ανακοινωθεί στη συνέχεια; Σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
