Στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής έστειλε ο Γιώργος Μυλωνάκης το ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει από τον Γρηγόρη Βάρρα, για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για το έγγραφο που, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε εξηγήσει ότι το είχε λάβει τον Ιούνιο του ’25, μέσω WhatsApp και το είχε χαρακτηρίσει ως non paper.

Το ανεπίσημο αυτό έγγραφο έχει ημερομηνία σύνταξης στις 6.6.2025 από τον ίδιο τον κ. Βάρρα, ο οποίος έως σήμερα υπηρετεί ως αποσπασμένος συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη, το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας και ο κ. Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού, την περίοδο 2019 – 2020.

Ο κ. Μυλωνάκης, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχε υποστηρίξει πως ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα» ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα, τεχνικής φύσεως, από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα. Προσθέτει ωστόσο, ότι για λόγους διαφάνειας και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, διαβιβάζει το άτυπο έγγραφο, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Σημειώνεται ότι αύριο ο Γρηγόρης Βάρρας αναμένεται να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την περίοδο όπου διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19.11.2019 έως 10.11.2020.