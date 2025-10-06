Με σημαντικές απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, στη σκιά της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία, χάνοντας ό,τι έχτισε τη περασμένη εβδομάδα, με την ανοδική διάσπαση των 2.070 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,14% στις 2.053,08 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.049,59 μονάδων (-1,31%) και 2.082,37 μονάδων (+0,27%). Ο τζίρος ανήλθε στα 188,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 22 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,17% στις 5.193,52 μονάδες, ενώ στο -1,24% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.812,99 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,55% στις 2.359,79 μονάδες.

«Πάγωσε» και το ΧΑ

Οι πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία ήρθαν να «παγώσουν» το θετικό σενάριο που είχε αρχίσει να σχηματίζεται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Παρά τη θετική τεχνική εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, οι διεθνείς εξελίξεις υπενθυμίζουν ότι η εγχώρια αγορά παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης από τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Η νέα κυβέρνηση έγινε δεκτή με έντονη κριτική, ενώ η παραίτηση ενέτεινε το πολιτικό ρίσκο στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Το ΧΑ κατάφερε εν μέρει να απορροφήσει τους κραδασμούς, ωστόσο δεν κατάφερε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες, με τους ξένους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά ανά κλάδο ή ακόμη και ανά μετοχή, αυξομειώνοντας τις θέσεις τους. Έτσι, οι σημερινές εξελίξεις ανέτρεψαν τις εκτιμήσεις για διάσπαση των 2.100 μονάδων.

Σύμφωνα με τη Fast Finance, η βασική στήριξη για τον γενικό δείκτη εντοπίζεται στις 2.050 μονάδες, με στοπ στις 2.019 μονάδες. Η αντίσταση στις 2.108 μονάδες αποτελεί το πρώτο τεχνικό εμπόδιο, του οποίου η διάσπαση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τις 2.135 ή ακόμη και τις 2.164 μονάδες, ενώ ο μεσοπρόθεσμος στόχος παραμένει στις 2.326 μονάδες.

Αρνητική είναι πλέον και η τεχνική εικόνα στον δείκτη FTSE 25, ο οποίος υποχώρησε κάτω από την πρώτη στήριξη των 5.222 μονάδων. Περαιτέρω πτωτική κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει προς τις 5.150 μονάδες, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στις 5.320 μονάδες. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος τοποθετείται στις 5.460 μονάδες, με το στοπ στις 5.097 μονάδες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος κατέγραψε νέα υψηλά την Παρασκευή, αλλά η στήριξη στις 2.364 μονάδες χάθηκε σήμερα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Πειραιώς, Κύπρου, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Helleniq Energy έχασαν πάνω από 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Metlen, Λάμδα, Aegean, Alpha Bank, Εθνική, Σαράντης, ΟΤΕ και ΟΠΑΠ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Eurobank, Jumbo, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Optima Bank και Τιτάν, ενώ ήπια ανοδικά οι Motor Oil, Aktor, Coca Cola και Cenergy. Η Βιοχάλκο κέρδισε 2,18% και η ΕΛΧΑ σημείωσε άλμα 4,44%.

Πηγή: ot.gr