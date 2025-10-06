Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Αυτό είναι το τρίτο αίτημα εκταφής που καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, με τα δύο προηγούμενα να έχουν απορριφθεί. Η κατάθεση του αιτήματος της Μαρίας Καρυστιανού έγινε μετά τη διαφαινόμενη απόφαση της Εισαγγελίας να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να προχωρήσει η εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις και να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι

Να σημειωθεί ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού για εξετάσεις ταυτοποποίησης DNA, με σχετική παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας. Μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας στο Σύνταγμα το αίτημά του για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται πώς θα γίνει δεκτό.

Μετά από αυτή τη δικαστική εξέλιξη όταν ανακοινωθεί και επισήμως θα μπορούν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της περιοχής, όπως προβλέπεται από τον νόμο ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορούν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από δικαστικής πλευράς, αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών ανοίγει πάλι. Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και τα πορίσματα που θα προκύψουν με τα αποτελέσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη.

Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους).