Επιβεβαιώθηκε από δικαστικές πηγές της Εισαγγελίας της Λάρισας ότι έγινε δεκτό το αίτημα της οικογένειας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, για την οποία η δικαιοσύνη ήδη έχει αποφασίσει εκταφή για ταυτοποίηση, μέσω γενετικού υλικού.

Παράλληλα έγινε γνωστό, ότι, εκτός από το αίτημα Ρούτσι, η Εισαγγελία της Λάρισας προέβη σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, όσα έχουν υποβληθεί για εκταφές (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη) και για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ενημέρωσε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ότι μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση, μέσω γενετικού υλικού.

Πως φθάσαμε στη λύση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, βασίστηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας, που είχε αρχειοθετηθεί. Επρόκειτο για δικογραφία μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών, που είχε μπεί στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Η λύση που δόθηκε, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, με την ανάσυρση της παλιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη. Η δικογραφία που θα σχηματιστεί, με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης ή τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη, τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία. Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες, για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους, τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη), που τώρα ανασύρθηκε, θα ακολουθήσει τον δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους.