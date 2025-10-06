Το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας – Ιατρικής απέσπασαν οι επιστήμονες και ερευνητές Μαρί Μπούνκοβ, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό.

Τι ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες;

Ειδικότερα, η εργασία τους ανακάλυψε πώς μια ειδική κατηγορία κυττάρων, που ονομάζονται ρυθμιστικά T κύτταρα (Tregs), λειτουργούν ως «μηχανισμός αυτοελέγχου» του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα, μία από τις αιτίες των αυτοάνοσων ασθενειών.

Αυτή η έρευνα είναι σημαντική, καθώς με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν νέες κατευθύνσεις στην ανοσοθεραπεία, δηλαδή «ανοίγει τον δρόμο» για την αντιμετώπιση ασθενειών, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος και η απόρριψη μοσχεύματος οργάνου. Τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελούν ένα φάσμα ασθενειών που επηρεάζουν ασθενείς όλων των ηλικιών, συχνά με καταστροφικές ή ακόμη και θανατηφόρες επιπτώσεις, όπως εξηγούν οι ειδικοί.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δηλώνει ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.

Πώς έφτασαν σε αυτή την ανακάλυψη;

Ο Shimon Sakaguchi κολυμπούσε κόντρα στο ρεύμα το 1995, όταν έκανε την πρώτη σημαντική ανακάλυψη. Εκείνη την εποχή, πολλοί ερευνητές ήταν πεπεισμένοι ότι η ανοσολογική ανοχή αναπτύσσεται μόνο λόγω της εξάλειψης των δυνητικά επιβλαβών ανοσοκυττάρων στον θύμο αδένα, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κεντρική ανοχή. Ο Sakaguchi έδειξε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πιο περίπλοκο και ανακάλυψε μια μέχρι τότε άγνωστη κατηγορία ανοσοκυττάρων, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό από αυτοάνοσες ασθένειες.

Η Mary Brunkow και ο Fred Ramsdell έκαναν την άλλη σημαντική ανακάλυψη το 2001, όταν παρουσίασαν την εξήγηση για το γιατί ένα συγκεκριμένο στέλεχος ποντικών ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο στις αυτοάνοσες ασθένειες. Ανακάλυψαν ότι τα ποντίκια είχαν μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο που ονόμασαν Foxp3. Έδειξαν επίσης ότι οι μεταλλάξεις στο αντίστοιχο γονίδιο του ανθρώπου προκαλούν μια σοβαρή αυτοάνοση ασθένεια, την IPEX.

Δύο χρόνια μετά, ο Shimon Sakaguchi κατάφερε να συνδέσει αυτές τις ανακαλύψεις. Αποδείχθηκε ότι το γονίδιο Foxp3 ρυθμίζει την ανάπτυξη των κυττάρων που είχε εντοπίσει το 1995. Αυτά τα κύτταρα, γνωστά σήμερα ως ρυθμιστικά Τ κύτταρα, παρακολουθούν άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και διασφαλίζουν ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα ανέχεται τους δικούς μας ιστούς.

Τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα;

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα λειτουργεί ως «φύλακας» του οργανισμού για την αντιμετώπιση ασθενειών, ωστόσο κάποιες φορές «μπερδεύεται» και επιτίθεται στον ίδιο του τον εαυτό σαν να είναι «ξένος». Όταν έχουμε μια αυτοάνοση διαταραχή, το ανοσοποιητικό μας αδυνατεί να κάνει διάκριση ανάμεσα στους υγιείς ιστούς και στους δυνητικά επιβλαβείς εισβολείς.

Οι γιατροί δεν γνωρίζουν ακριβώς τι προκαλεί αυτή την αντίδραση, ωστόσο ορισμένοι άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν μια αυτοάνοση ασθένεια από άλλους. Ωστόσο, κάποιοι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους είναι: το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και η ύπαρξη άλλων παθήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 25% των ασθενών που υποφέρουν από ένα αυτοάνοσο νόσημα έχουν την τάση να εμφανίσουν και κάποιο ή κάποια άλλα. Παράλληλα, 23,5 εκατομμύρια Αμερικανοί υποφέρουν από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, με το 80% των ασθενών να είναι γυναίκες.

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα αυτοάνοσα;

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα αυτοάνοσα νοσήματα είναι: