Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε τη Δευτέρα την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, βυθίζοντας την ευρωπαϊκή χώρα σε ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό αδιέξοδο.

Ο Μακρόν είχε ορίσει τον Λεκορνί στη θέση αυτή τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, η σχεδόν αμετάβλητη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου που ανακοίνωσε αργά την Κυριακή δέχτηκε σφοδρή κριτική από όλο το πολιτικό φάσμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Λεκορνί πήγε το πρωί στο Ελιζέ όπου συναντήθηκε για περίπου μία ώρα με τον Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του.

Η αντιπολίτευση ζητά άμεσα εκλογέ

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Ζορντάν Μπαρντελά ζητά άμεση επιστροφή στις κάλπες. «Δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση της σταθερότητας (…) χωρίς διάλυση», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού.

«Δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση της σταθερότητας χωρίς επιστροφή στις κάλπες και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε στο μικρόφωνο του BFMTV, όταν έγινε γνωστή η ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Θα υπάρξει επιστροφή στις κάλπες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. (…) Ο Εθνικός Συναγερμός θα είναι, φυσικά, έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση», συνέχισε.

Αυτό το κάλεσμα για διάλυση διατυπώθηκε επίσης από τη Ματίλντ Πανό, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ανυπότακτης Γαλλίας στην Εθνοσυνέλευση.