Δύο πληροφορίες επιβεβαίωσε ο Θοδωρής Δρίτσας μιλώντας στο «Β» μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Από τη μία ότι θα διαδεχθεί τον πρώην πρωθυπουργό στη Βουλή, ως επιλαχών υποψήφιος από την Α’ Πειραιά. Και από την άλλη πως θα ενταχθεί στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

«Το σκέφτηκα, το ξανά σκέφτηκα και θα την αποδεχθώ» τόνισε χαρακτηριστικά ο 78χρονος πρώην υπουργός Ναυτιλίας.

Παράλληλα εξήγησε ότι θα είναι ο δωδέκατος βουλευτής της Νέας Αριστεράς, τονίζοντας ότι ο ίδιος ανήκει εκεί. Ήταν, άλλωστε, από τα στελέχη της «Ομπρέλας» που είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2023.

Τέλος, για την παραίτηση Τσίπρα σχολίασε στο «Β» ότι «ξαφνιάστηκα όταν είδα το διάγγελμα».

Η νέα σύνθεση της Βουλής

Μετά την εν λόγω εξέλιξη μεταβάλλεται εκ νέου η σύνθεση στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στους 25 βουλευτές και η Νέα Αριστερά ανεβαίνει στους 12. Θα γίνει δηλαδή το πέμπτο σε δύναμη κόμμα της Βουλής, προσπερνώντας την Ελληνική Λύση (11).