Όσοι περπάτησαν νωρίς το πρωί στους διαδρόμους της Βουλής είδαν μια γνώριμη φιγούρα που δεν ήταν άλλη από του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε την παραίτηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η είδηση αυτή έπεσε σαν κεραυνός. Όχι τόσο για την απόφαση που θεωρείτο αναμενόμενη μετά τα σενάρια που τον θέλουν να ιδρύει νέο κόμμα αλλά κυρίως όσον αφορά τον χρόνο που επιλέχθηκε.

Ωστόσο, σε μια πιο ψύχραιμη ανάγνωση, δεν ήταν και τόσο έκπληξη η σημερινή μέρα καθώς ξεκινά η Γ’ Σύνοδος της Βουλής. Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, βρήκε μια ιδανική κοινοβουλευτικά στιγμή ώστε να ανακοινώσει την απόφαση του.

Πρώτα απ’ όλα, ο κ. Τσίπρας τηλεφώνησε στον Νικήτα Κακλαμάνη και τον ενημέρωσε για την επιστολή παραίτησής του. Παρόλα αυτά δεν την παρέδωσε δια ζώσης, αν και ήταν στη Βουλή για μικρό χρονικό διάστημα.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώνει τις αποφάσεις του ξαφνικά. Το ίδιο έκανε και όταν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2023 όταν ξαφνικά ανακοινώθηκε από το γραφείο του έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

5η κοινοβουλευτική δύναμη η Νέα Αριστερά

Στις εκλογές, τότε, ο κ. Τσίπρας είχε λάβει την έδρα στον Πειραιά. Μετά την εξέλιξη αυτή θα τον διαδεχθεί στα έδρανα ο Θοδωρής Τσίπρας. Ωστόσο, και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς χάνει άλλη έδρα. Και αυτό, γιατί όπως είπε ο κ. Δρίτσας στο Βήμα, ανήκει στη Νέα Αριστερα. Πλέον το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση θα αποκτήσει 12ο βουλευτή. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τη Νέα Αριστερά ως πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη, πάνω από την Ελληνική Λύση των 11 βουλευτών.

Οι συζητήσεις μεταξύ βουλευτών

Βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, η εξέλιξη αυτή μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα «πηγαδάκια» της Βουλής σε όλες τις πτέρυγες.

Ακόμα και κορυφαία στελέχη σχολίαζαν στο διάδρομο τα νέα. Στο καφενείο της Βουλής «γαλάζιοι» βουλευτές σχολίαζαν το γεγονός, λέγοντας ότι δεν έγινε και κάτι, διότι και τόσο καιρό – πάνω από δυο χρόνια- είχε μηδαμινή παρουσία στην Βουλή. «Ούτε ερωτήσεις ούτε παρεμβάσεις ούτε τίποτα».

Ενδιαφέρον για το ποιοι θα τον ακολουθήσουν

Τα βλέμματα όμως όλων ήταν αλλού, στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, μάλιστα, είχαν ανοίξει και μπλοκάκι για να δουν ποιοι θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του βήμα. Από την άλλη, ήταν βουλευτές του κόμματος που εμφανίστηκαν αμήχανοι και απέφευγαν να απαντήσουν σε οποιαδήποτε δημοσιογραφική ερώτηση.

Ορισμένοι, πάλι, βρέθηκαν στον εντευκτήριο. Εκεί ήταν ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις. «Αιφνιδιαστήκαμε όλοι» ανέφερε ένας εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν το περιμέναμε να συμβεί τώρα», προσέθεσε.

Άλλος ορκίστηκε πως δεν είχε πρότερη ενημέρωση, όμως ενστικτωδώς -λόγω ημέρας- πίστευε ότι θα κάνει κίνηση ο πρώην πρωθυπουργός. «Για αυτό και ακύρωσα τηλεοπτική εμφάνιση, μην με πιάσει στον αέρα η εξέλιξη», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Ένας τρίτος σημείωσε από την πλευρά του ότι η κίνηση Τσίπρα είναι υπέρβαση. Όπως λέγεται από κάθε πτέρυγα, το θέμα αφορά εφεξής την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε αυτό που συμφωνούν άπαντες είναι ότι η «μπάλα» βρίσκεται πλέον στην Λ. Αμαλίας. Εκεί δηλαδή που εδράζεται το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα. Άνθρωποι από το περιβάλλον του δηλώνουν ότι μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής ο κ. Τσίπρας έχει αφοσιωθεί στην έκδοση του βιβλίου του το οποίο όταν κυκλοφορήσει (τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου) θα έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης, αλλά και την κρίσιμη στιγμή της παραίτησης του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.