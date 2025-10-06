Το ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού πρέπει να ρυθμίζεται, διαφορετικά μπορεί να επιτεθεί στα ίδια μας τα όργανα. Η Μαρί Μπούνκοβ, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι βραβεύονται με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2025 για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό.

Κάθε μέρα, το ανοσοποιητικό μας σύστημα μας προστατεύει από χιλιάδες διαφορετικά μικρόβια που προσπαθούν να εισβάλουν στον οργανισμό μας. Όλα αυτά έχουν διαφορετική εμφάνιση και πολλά έχουν αναπτύξει ομοιότητες με τα ανθρώπινα κύτταρα ως μορφή καμουφλάζ. Πώς λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα καθορίζει τι πρέπει να επιτεθεί και τι πρέπει να υπερασπιστεί;

Η Mary Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi βραβεύονται με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2025 για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή. Οι βραβευθέντες εντόπισαν τους φρουρούς ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος, τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα, τα οποία εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δηλώνει ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.

Το χρονικό της ανακάλυψης που τους χάρισε το Νόμπελ

Ο Shimon Sakaguchi κολυμπούσε κόντρα στο ρεύμα το 1995, όταν έκανε την πρώτη σημαντική ανακάλυψη. Εκείνη την εποχή, πολλοί ερευνητές ήταν πεπεισμένοι ότι η ανοσολογική ανοχή αναπτύσσεται μόνο λόγω της εξάλειψης των δυνητικά επιβλαβών ανοσοκυττάρων στον θύμο αδένα, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κεντρική ανοχή. Ο Sakaguchi έδειξε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πιο περίπλοκο και ανακάλυψε μια μέχρι τότε άγνωστη κατηγορία ανοσοκυττάρων, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό από αυτοάνοσες ασθένειες.

Η Mary Brunkow και ο Fred Ramsdell έκαναν την άλλη σημαντική ανακάλυψη το 2001, όταν παρουσίασαν την εξήγηση για το γιατί ένα συγκεκριμένο στέλεχος ποντικών ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο στις αυτοάνοσες ασθένειες. Ανακάλυψαν ότι τα ποντίκια είχαν μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο που ονόμασαν Foxp3. Έδειξαν επίσης ότι οι μεταλλάξεις στο αντίστοιχο γονίδιο του ανθρώπου προκαλούν μια σοβαρή αυτοάνοση ασθένεια, την IPEX.

Δύο χρόνια μετά, ο Shimon Sakaguchi κατάφερε να συνδέσει αυτές τις ανακαλύψεις. Αποδείχθηκε ότι το γονίδιο Foxp3 ρυθμίζει την ανάπτυξη των κυττάρων που είχε εντοπίσει το 1995. Αυτά τα κύτταρα, γνωστά σήμερα ως ρυθμιστικά Τ κύτταρα, παρακολουθούν άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και διασφαλίζουν ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα ανέχεται τους δικούς μας ιστούς.

Οι ανακαλύψεις των βραβευθέντων άνοιξαν το πεδίο της περιφερικής ανοχής, προωθώντας την ανάπτυξη ιατρικών θεραπειών για τον καρκίνο και τις αυτοάνοσες ασθένειες. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πιο επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις. Αρκετές από αυτές τις θεραπείες βρίσκονται τώρα σε φάση κλινικών δοκιμών.