Με τρόπο που διαχωρίζει τη θέση του από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να έρχεται σε ανοικτή ρήξη μαζί του αντέδρασε ο Σωκράτης Φάμελλος στην αιφνιδιαστική απόφασή του να παραιτηθεί από τη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την επιλογή του πρώην πρωθυπουργού, αλλά την ίδια στιγμή έκανε λόγο για «διαφορετικές οπτικές» πάνω στο σχέδιο ανατροπής της παρούσας κυβέρνησης, παρότι διευκρίνισε ότι «δεν θα είμαστε αντίπαλοι».

Μιλώντας για «ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου», ο Σωκρ. Φάμελλος εξέφρασε την άποψη ότι μόνο μέσα από έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμβεί αυτό. «Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, αντικρούοντας επί της ουσίας τα σενάρια ίδρυσης ενός νέου φορέα.

«Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς» κατέληξε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχόμενοι αποκλεισμοί προσώπων δεν θα εξυπηρετήσουν αυτήν την προσπάθεια.

«Δεν θα είμαστε αντίπαλοι»

«Η σημερινή εξέλιξη της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντική. Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας.

Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.

Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα. Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας.

«Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση»

Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά.

Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας.

Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα.

Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα. Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά.

Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».