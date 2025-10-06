Δεν ξέρω αν το φως στο βάθος του τούνελ είναι η έξοδος ή το τρένο που έρχεται κατά πάνω μας.

Αλλά καλόπιστα θα δεχτώ το πρώτο.

Μόνο που η (καταρχήν) αποδοχή του σχεδίου Τραμπ από τη Χαμάς δεν είναι παρά το πρώτο από τα πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Ηδη άλλωστε ξεκινούν συνεννοήσεις μεταξύ των πλευρών στην Αίγυπτο.

Κυρίως όμως πρέπει να αποδεχτεί η Χαμάς ότι έχασε και ήλθε η ώρα να τα μαζεύει. Δεν θα είναι απλό, ούτε ψυχολογικά ούτε πρακτικά.

Ψυχολογικά επειδή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την καταστροφή τους. Οτι δηλαδή φταίνε οι ίδιοι και δεν τους φταίει κανείς άλλος.

Πρακτικά θα πρέπει να μαζέψουν δεκάδες φανατικούς ανεγκέφαλους που οι ίδιοι όπλισαν κι εξαπέλυσαν στο πεδίο μιας χαμένης σύγκρουσης αλλά τους οποίους δεν είναι βέβαιο ότι ελέγχουν σε συνθήκες ήττας.

Φαίνεται άλλωστε ότι ο γαλαξίας της Χαμάς και των ισλαμικών παραφυάδων της διαπερνιέται από πολλές αντικρουόμενες απόψεις για τα περαιτέρω.

Είναι προφανές επίσης ότι δεν μπορούν να ελπίζουν στην επιείκεια ή τη μεγαλοψυχία της άλλης πλευράς. Κανείς δεν χαρίζεται στους χαμένους.

Αλλά άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Κι αν όλα αυτά είναι απλώς μια παρελκυστική τακτική για να κερδίσουν χρόνο, κακό του κεφαλιού τους. Οι άλλοι θα τους πάρουν χαμπάρι σε δυο, τρεις εβδομάδες και θα τους πλακώσουν χειρότερα.

Φυσικά το επιχείρημα ότι το σχέδιο των «Είκοσι Σημείων» δεν μιλάει για παλαιστινιακό κράτος είναι ψευδέστατο.

Μιλάει στο σημείο 19. Σύμφωνα με το οποίο «στο μέτρο που η επανανάπτυξη (redevelopment) της Γάζας προοδεύει και όταν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής υλοποιηθεί πιστά θα μπορούσαν να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη οδό προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Λογικό. Κράτος στα σημερινά γκρεμίδια και με αυτούς που τα προκάλεσαν είναι αστείο και να το κουβεντιάζουμε.

Αντιθέτως κανείς δεν αποκλείει ένα παλαιστινιακό κράτος συμβατό με την ειρήνη και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Να μην πω πως θα το επικροτούσαν όλοι. Κι αυτό υποθέτω ότι εννοούν όλες οι κυβερνήσεις από όλο τον πλανήτη που υποστήριξαν το σχέδιο των Αμερικανών.

Τίποτα φυσικά δεν έχει λήξει. Κι άλλωστε ο διάβολος κρύβεται (όπως πάντα) στις λεπτομέρειες.

Ελπίζω τουλάχιστον ότι θα μας στείλουν πίσω σώα και ασφαλή την Πέτη Πέρκα, πριν πάρει ανάποδες η Νέα Αριστερά και πλακώσει με τους «αλληλέγγυους» στη Γάζα να τα κάνει Κόλαση.