Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ’ αυτή την ένδειξη ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».

«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.

Στην ίδια τελετή αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες, Παρασκευή, με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά την οποία έγινε αναφορά στο ζήτημα της Γάζας.

«Είναι υψίστης σημασίας το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του. Δεν πρέπει να επιτραπεί να σβήσουν οι νέες ελπίδες για ειρήνη. Εάν όλα τα μέρη ενεργήσουν υπεύθυνα, είναι δυνατόν να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί ειρήνη», επισήμανε σε σχέση και με την συνομιλία που είχε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε να μην χαθούν άλλες αθώες ζωές και τα παιδιά της Γάζας να μπορούν να χαμογελάσουν ξανά».